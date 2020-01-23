Adalet Bakanlığı hakim ve savcılık sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM saat kaçta açıklayacak?
Adalet Bakanlığı hakim ve savcılık sınav sonuçları için nefesler tutuldu. ÖSYM’nin takvimine göre, Adalet Bakanlığı hakim ve savcılık sınav sonuçları bugün aday işlemleri sayfası üzerinden duyurulacak. Adli Yargı, Adli Yargı, Avukat, İdari Yargı Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri iki oturum şeklinde gerçekleştirilmişti. Bu nedenler sonuçlar da ayrı ayrı değerlendirilecek. Peki, Adalet Bakanlığı hakim ve savcılık sınav sonuçları açıklandı mı?
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Hakim ve savcı adaylarının gözü kulağı ÖSYM’den gelecek sonuç açıklamasında. 2019 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2019-Adli Yargı), 2019-Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2019-Adli Yargı-Avukat), 2019-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2019-İdari Yargı), 29 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşmişti. Sınavın üzerinden yaklaşık bir ay geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri arttı. Peki, Adalet Bakanlığı hakim ve savcılık sınav sonuçları açıklandı mı?
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ÖSYM'nin daha önce duyurduğu takvime göre Adalet Bakanlığı hakim ve savcılık sınav sonuçları 23 Ocak Perşembe günü açıklanacak. Fakat saate ilişkin herhangi bir açıklama henüz yok.
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ADİLİ VE İDARİ YARGI SINAVIYLA İLGİLİ BİLGİLER
Adli Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (1000) iki katı fazlası olan 3000 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 3000 inci aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 3000’e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağrılacaktır.
Adli Yargı-Avukat Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (200) iki katı fazlası olan 600 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 600 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 600’e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağrılacaktır.
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İdari Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (100) iki katı fazlası olan 300 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 300 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 300’e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağrılacaktır.