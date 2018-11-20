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Acun Ilıcalı'dan Zuhal Topal’a ağır tazminat geliyor!

Cengiz Semercioğlu, Acun Ilıcalı ile buluştu...

Cengiz SEMERCİOĞLU
20.11.2018 - 08:30 | Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalıdan Zuhal Topal’a ağır tazminat geliyorNext

Pazar günü Acun Ilıcalı’yla çocukları da alıp, kalabalık bir hafta sonu öğle masası kurduk... Masadaki çocukların yaşlarını söylüyorum: 3-5-7-11 ve 14...
Pars, Melisa, Pera, Yasemin ve Leyla...

Düşünün, böyle bir curcunada hem çocukları eyliyoruz hem de laflıyoruz...
Bolca TV dedikodusu, yeni işler, Acun’un neler yapacağı ve elbette çocuklar gündemimiz...
Konuştuklarımızdan sadece birkaçını aktarayım.

FOTOĞRAFLAR: ARŞİV

Etiketler: zuhal topal

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