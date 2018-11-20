Acun Ilıcalı'dan Zuhal Topal’a ağır tazminat geliyor!

Pazar günü Acun Ilıcalı’yla çocukları da alıp, kalabalık bir hafta sonu öğle masası kurduk... Masadaki çocukların yaşlarını söylüyorum: 3-5-7-11 ve 14... Pars, Melisa, Pera, Yasemin ve Leyla...
Düşünün, böyle bir curcunada hem çocukları eyliyoruz hem de laflıyoruz... Bolca TV dedikodusu, yeni işler, Acun’un neler yapacağı ve elbette çocuklar gündemimiz... Konuştuklarımızdan sadece birkaçını aktarayım.
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