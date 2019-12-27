Acun Ilıcalı'dan yılbaşı partisi... Herkes oradaydı!

Şova ihtiyacım yok “Rap sanat değil” açıklamasıyla gündeme gelen Ivana Sert, sorular üzerine “Açıklamalarım çok yanlış anlaşıldı. Tabii ki rap bir sanat ama ben daha çok enstrümanlı şarkıları tercih ediyorum” dedi. Sert, Alişan ve Demet Akalın’ın “Şov yapıyor” sözlerine de yanıt verdi: “Benim şova ihtiyacım yok.”