Acun Ilıcalı'dan yılbaşı partisi... Herkes oradaydı!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, önceki akşam Ataşehir’deki DasDas’ta eğlenceli bir yeni yıl partisi verdi. Geceye Acun Medya ve TV8 çalışanlarının yanı sıra sanat dünyasının ünlü isimleri de katıldı.
2
Davetliler arasında Hadise, Seda Sayan, Murat Boz, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol ve Ahmet Kural da vardı. Gecede eğlence geç saatlere kadar devam etti.
3
Yalanlamadı!
Murat Boz’a Aslı Enver’le yeniden barıştığı, geçen hafta da Fenerbahçe-Beşiktaş maçını birlikte izledikleri iddiaları soruldu. Haberleri yalanlamayan Boz, “Arkadaşlar özel hayatımla ilgili konuşmuyorum” demekle yetindi.
4
Şova ihtiyacım yok
“Rap sanat değil” açıklamasıyla gündeme gelen Ivana Sert, sorular üzerine “Açıklamalarım çok yanlış anlaşıldı. Tabii ki rap bir sanat ama ben daha çok enstrümanlı şarkıları tercih ediyorum” dedi. Sert, Alişan ve Demet Akalın’ın “Şov yapıyor” sözlerine de yanıt verdi: “Benim şova ihtiyacım yok.”
5
Seda Sayan’a gecede oğlu Oğulcan Engin eşlik etti.
6
TV8’de yayınlanan “Doğduğun Ev Kaderindir” dizisinin başrol oyuncuları İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir geceye birlikte katıldı.
7
Özdemir, Oğuzhan Koç’la aşk yaşadığı haberleri hakkındaki soruya “Biz açıklamalarımızı yaptık” yanıtını verdi.
8
Hadise gecede leopar desenli elbise giydi.
9
Ahmet Kural davete sevgilisi Çağla Gizem Çelik’le katıldı.
10
'Gel Konuşalım' programının sunucularından Seray Sever, iddialı kıyafeti ile göz doldurdu.
11
Mustafa Ceceli'ye eşi Selin İmer eşlik etti. İmer, göbeği taşlarla süslü siyah bir tulum tercih etti.
12
Belçim Bilgin derin göğüs dekoltesi ile gecenin en iddialı isimlerinden biriydi...
13
Aleyna Tilki de derin dekolteli mini elbisesi ile adından söz ettirmeyi başardı...
14
Eser Yenenler davete kasım ayında anne olan eşi Berfu Yenenler ile katıldı. Berfu Yenenler'in fit hali dikkatlerden kaçmadı.
15
Dizisi geçtiğimiz haftalarda final yapan İrem Helvacıoğlu da gecedeydi...
16
Begüm Kütük - Erdil Yaşaroğlu
17
Hande gülşen - Esat Yontunç
18
Deren Talu
19
Gani Müjde'ye oyuncu eşi Belma Canciğer eşlik etti.