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Acun - Şeyma aşkı böyle başlamıştı...

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı 1 yıl 2 aylık evliliklerini noktalama kararı aldı. Ilıcalı ile Subaşı Silivri Adliyesi'ne giderek 9 dakikada boşandı. İşte detaylar ve geçmişten bugüne ikilinin birliktelik hikayesi...

Fotoğraflar: Kelebek - Instagram

Hürriyet Haber
26.11.2018 - 14:44 | Son Güncelleme:
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Acun - Şeyma aşkı böyle başlamıştı...Next

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı 1 yıl 2 aylık evliliklerini noktalama kararı aldı. Ilıcalı ile Subaşı Silivri Adliyesi'ne giderek 9 dakikada boşandı. İşte çok konuşulan aşkın hikayesi...

Etiketler: seyma subaşı

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