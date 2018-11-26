Acun - Şeyma aşkı böyle başlamıştı...

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı 1 yıl 2 aylık evliliklerini noktalama kararı aldı. Ilıcalı ile Subaşı Silivri Adliyesi'ne giderek 9 dakikada boşandı. İşte detaylar ve geçmişten bugüne ikilinin birliktelik hikayesi...
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.