Hamdi Alkan, bir ödül töreninde cesur kıyafetiyle dikkat çeken ve “Hamdi Bey benim babam değil, kıyafetlerime karışamaz” diyen eşi Selen Görgüzel hakkında şaşırtıcı bir yorumda bulundu: “Açmış açacağı kadar.”
Hamdi Alkan, önceki gün kızı Ayşe ile Akmerkez’deydi. İkili, bir kitapçıdan çıkarken görüntülendi. Alkan, “Ayşe’nin ara tatili var. Onun için birlikte alışverişe çıktık. Kız babası dert babası işte... Selen albüm peşinde, ben kızların peşindeyim” dedi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.