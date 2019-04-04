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“Açmış açacağı kadar”

Hamdi Alkan, bir ödül töreninde cesur kıyafetiyle dikkat çeken ve “Hamdi Bey benim babam değil, kıyafetlerime karışamaz” diyen eşi Selen Görgüzel hakkında şaşırtıcı bir yorumda bulundu: “Açmış açacağı kadar.”

Hürriyet Haber
04.04.2019 - 08:25 | Son Güncelleme:
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Kız babası dert babasıNext

Kız babası dert babası

Hamdi Alkan, önceki gün kızı Ayşe ile Akmerkez’deydi. İkili, bir kitapçıdan çıkarken görüntülendi. Alkan, “Ayşe’nin ara tatili var. Onun için birlikte alışverişe çıktık. Kız babası dert babası işte... Selen albüm peşinde, ben kızların peşindeyim” dedi.

Etiketler: Hamdi Alkan’ın eşi , Selen Görgüzel fotoğrafları

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