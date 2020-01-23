Açlıktan öleceklermiş!

Hadid kardeşler defile sonrası yediklerini de Instagram sayfalarında paylaştı. Kardeşlerin defile sonrası yedikleri arasında makarna ve pizza da vardı. Bir başka deyişle Gigi ve Bella Hadid öyle enerji harcamış ki podyumda belki de defile öncesi hiçbir şey yiyemedikleri için görevlerini tamamlayınca hemen yemeğe koşmuşlar.