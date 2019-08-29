Açılışı gösterişli oldu

Sinema dünyasının kalbi 7 Eylül'e kadar İtalya'nın Venedik kentinde atıyor. Bu yıl 76'ncı kez düzenlenen Venedik Film Festivali dün gece The Truth adlı filmin gösterimiyle başladı. Kırmızı halıda da kelimenin tam anlamıyla bir yıldızlar geçidi yaşandı.
Açılış gecesinde ünlü oyuncular kadar moda dünyasının gözde modelleri de ilgi çekti.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.