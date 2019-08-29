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Açılışı gösterişli oldu

Dünyanın en saygın film festivallerinden birinin açılış gecesi böyle geçti.

DEPO PHOTOS, BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERS

Hürriyet Haber
29.08.2019 - 10:50 | Son Güncelleme:
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Açılışı gösterişli olduNext

Sinema dünyasının kalbi 7 Eylül'e kadar İtalya'nın Venedik kentinde atıyor. Bu yıl 76'ncı kez düzenlenen Venedik Film Festivali dün gece The Truth adlı filmin gösterimiyle başladı. Kırmızı halıda da kelimenin tam anlamıyla bir yıldızlar geçidi yaşandı.

Açılış gecesinde ünlü oyuncular kadar moda dünyasının gözde modelleri de ilgi çekti.

DEPO PHOTOS, BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERS 

Etiketler: venedik film festivali , 76'ncı venedik film festivali , festival

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