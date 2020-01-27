‘Acılarınızı unutmayacağız’

Kampa daha 2 yaşında getirilen ve bugün 77 yaşında olan Maria Hörl, “Ne adım vardı, ne soyadım, ne de doğum yerim” dedi. Hayatta kalanlardan ve 17 yaşındaki erkek kardeşini Auschwitz kampında kaybeden 94 yaşındaki David Levin, “Önce gözyaşlarımı yutkunmam lazım. Bize o zaman yaşatılan acılar, ilk günkü gibi taze. Bizim kampta adımız yoktu” diye konuştu.