Nazilerin imha kampı ve Holokost’un sembolü Auschwitz Birkenau Kampı’nın Sovyet ordusu tarafından kurtuluşunun 75’inci yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen anma törenine, 50 ülkeden devlet başkanları ve temsilcileri katıldı.
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Törende bir konuşma yapmayan Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, kamp özel defterine, “Biz, acılarınızı unutmayacağız. Bu anma, aynı zamanda bir uyarı. Auschwitz barbarlığını tanıyan, mücadeleyi elden bırakmamalı” diye yazdı.
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Törene İsrail Cumhurbaşkanı Reuver Rivlin ile Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda da katıldı. Anma töreni için Auschwitz Toplama Kampı’ndan sağ kurtulan 200 tutsak da hazır bulundu. Hayatta kalanlardan İgor Malickij, bugün 94 yaşında. Kampa getirildiğinde 17 yaşında olan Malickij’ye naziler gaz odalarında zehirli gazla öldürdükleri insanların cesetlerini taşıtmış.
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İgor Malickij, yaşadığı korkunç bir olayı şöyle anlattı: “Bir gün cesetleri taşırken bir kadın cesedinin yanında henüz ölmemiş bir çocuk gördüm. Halen kımıldıyordu. SS subayına, ‘Subay bey, bu çocuk ölmemiş’ dedim. O anda çocuğu kapıp başını yere vurdu ve cesetlerin arasına attı.”
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Kampa daha 2 yaşında getirilen ve bugün 77 yaşında olan Maria Hörl, “Ne adım vardı, ne soyadım, ne de doğum yerim” dedi. Hayatta kalanlardan ve 17 yaşındaki erkek kardeşini Auschwitz kampında kaybeden 94 yaşındaki David Levin, “Önce gözyaşlarımı yutkunmam lazım. Bize o zaman yaşatılan acılar, ilk günkü gibi taze. Bizim kampta adımız yoktu” diye konuştu.
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Polonya Hahambaşı Michael Schudrich, giderek artan ve daha da tehlikeli hale gelen yabancı ve Yahudi düşmanlığına işaret ederek, “Parmak enfeksiyon kaptıysa, elin iltihaplanmasını beklemeyelim” derken, Uluslararası Auschwitz Komitesi Başkan Yardımcısı Christoph Heubner ise, “Bugün artık münferit suçlular yok. Birileri toplumsal havayı yönlendiriyor” uyarısında bulundu.
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Auschwitz Toplama Kampı, Yahudi soykırımı Holokost’un sembolü. Naziler, İkinci Dünya Savaşı sırasında (1939-1945) Yahudileri sistematik biçimde öldürdü ve onların ırksal çılgınlığı 6 milyon Yahudi’nin hayatına mal oldu. Bugün Polonya topraklarında bulunan Auschwitz Birkenau Toplama Kampı’nda 1.1 milyon insan hayatını kaybetti. Büyük çoğunluğu gaz odalarında can verdi.
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Bazıları kurşunlanarak, bazıları ise açlık ve hastalık sonucu öldü. Sovyet ordusu 27 Ocak 1945’te kampı kurtardığında, bir deri bir kemik kalmış 7 bin tutsak vardı. Birçoğu uzun yaşamadı ve kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.
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Kamptan hayatta kalanlar Auschwitz’de düzenlenen törende yaşadıklarını anlattı.
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Hayatta kalan tutsaklardan Dov Landau, kamptayken nazilerin koluna vurduğu numarayı gösterdi.
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İgor Malickij ve David Levin, yaşadıklarını hiç bir zaman unutmayacaklarını söyledi.