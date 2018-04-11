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    Acıların Kadını Bergen'in trajik hayat hikayesi

    Bergen’ sadece 30 yıl yaşadı. Hayatını Halis’e duyduğu ‘ölümüne aşk’a adadı. Tek isteği şarkı söylemekti. Halis’in kıskançlık krizleri buna izin vermedi. Önce yüzüne kezzap atıp güzelliğini aldı elinden, sonra tek kurşunla hayatını. Bergen’in hayatını Yavuz Hakan Tok kaleme almıştı. İşte ‘Acıların Kadını’...

    Hürriyet Haber
    11.04.2018 - 10:57 | Son Güncelleme:
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    Acıların Kadını Bergenin trajik hayat hikayesiNext

    ‘Bergen’ sadece 30 yıl yaşadı. Hayatını Halis’e duyduğu ‘ölümüne aşk’a adadı. Tek isteği şarkı söylemekti. Halis’in kıskançlık krizleri buna izin vermedi. Önce yüzüne kezzap atıp güzelliğini aldı elinden, sonra tek kurşunla hayatını. Bergen’in hayatını Yavuz Hakan Tok kaleme almıştı. İşte ‘Acıların Kadını’...

    Etiketler: Belgin Sarılmışer , halis serbest , gündem

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