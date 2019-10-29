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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraflar: AP
29 Ekim 2019 - 01:55,

Acil uyarı geldi... 36 saat içinde dünyayı yok edebilir

Bilim insanları tarafından hazırlanan rapor korkuttu.

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Grip gibi bir hastalık hepimizin hayatına mal olabilir.

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Johns Hopkins Üniversitesi Sağlık Güvenliği Merkezi ve Nükleer Tehdit Girişimi (NTI)'ndeki bilim insanları tarafından Küresel Sağlık Güvenliği (GHS) endeksi olarak bilinen kritik bir rapor hazırlandı.

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Rapora göre, ölümcül bir küresel salgının saatler içinde dünyayı ele geçirip milyonlarca insanı öldürebileceği belirtildi.

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Bilim insanları sürekli seyahat eden nüfus nedeniyle grip benzeri bir hastalığın yayılmasının 36 saatten az zaman alacağını söylüyorlar.

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Bununda birliktew, uzmanlar dünyanın her yerinde bulunan sağlık bakım sistemlerini gözden geçirdiler.

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Sadece 13 ülkenin “kaçınılmaz” salgınla mücadele etmek için kaynakları olduğu bulgusuna eriştiler.

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En üst sıradaki ülkeler arasında İngiltere, ABD, Avustralya, Kanada, Fransa ve Hollanda vardı.

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Ancak salgının ne kadar hızlı yayılacağı göz önüne alındığında, uzmanlar bu ülkelerin bile hastalığı durdurmak için çok mücadele edebileceğini söylüyor.

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Afrika’nın çoğunluğu, zayıf bağışıklık sebebiyle tüm ülkeler arasında “en az hazırlığı bulunan ülke" olarak kabul edildi.

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İtalya, Avusturya, Almanya, İspanya ve Norveç gibi AB'de bulunan 28 ülke sıralamada, İngiltere ve ABD'den sonraki “daha ​​hazırlıklı ülkeler” şeklinde yer aldı.

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GHS endeksi, hükümetlerin hazırlık yapmaları için bir fon oluşturmaları gerektiği konusunda önerilerde bulunuyor ve rutin simülasyon çalışmaları yapıyor.

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Uzmanlar ayrıca ülkelerin salgın hazırlıklara karşı daha fazla özel yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

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