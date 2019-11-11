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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraflar: AP
11 Kasım 2019 - 02:22,

Acil uyarı... Daha da tehlikeli hale gelebilir

BM, 10 milyon insanın acil yardıma ihtiyacı olduğu konusunda uyardı. Kuzey Kore'den gelen uydu görüntüleri ise tehlikeyi ortaya çıkardı.

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Kuzey Koreliler bu sene çok zor bir kış mevsimi ile karşı karşıya...

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Uzun zamandır yiyecek kıtlığıyla karşı karşıya kalan kapalı kutu devlet, geniş çapta yayılan su baskınlarını takip eden kuraklık sonucunda zayıf mahsıl elde etti.

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Uydu görüntülerini kullanan Geoglam izleme grubundaki mahsul analistleri, bu yılki hasadın beş yılın en küçüğü olduğunu ve ülkenin güneyindeki "tahıl haznesini" nin çok etkilendiğini söylüyor.

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Kuzey Korelilerin % 70'i mayıs ayında kesilen yiyecek paylarına güvenmesine rağmen, ülke lideri Kim Jong-un, nükleer silah programına kaynak ayırmaya devam ediyor.

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Sonuç olarak, dünya liderleri Kuzey Kore'yi yaptırım altına aldılar.

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Ağustos ayında Kuzey Kore konusunda bir uzman, Kim'in yıl sonunda yiyecek kıtlığı yaşandığı sırada daha da patlamaya hazır bir bomba olabileceği konusunda uyardı.

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Profesor Srinivasan Sitaraman yaptığı açıklamada, "Kış geldiğinde bu sorunlar da gelecektir" dedi.

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Sitaraman, "Yiyecek kıtlığı gerçekleşecek ve Kuzey Koreliler o zaman yaptırımlardaki sıkıntıları hissedecekler" diye konuştu.

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BM, mahsul üretiminin beş yılın en düşük seviyesinde olduğunu ve 10 Kuzey Koreli'den dördüne gıda yardımı gerektiğini açıkladı.

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İki ay önce BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 10 milyon insanın acil yardıma ihtiyacı olduğu konusunda uyarmıştı.

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BM, 10 milyon insanın acil yardıma ihtiyacı olduğu konusunda uyardı. Kuzey Kore'den gelen uydu görüntüleri ise tehlikeyi ortaya çıkardı.

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