TOKİ kura çekilişi ne zaman? Çevre ve Şehircilik Bakanlığından TOKİ açıklaması
Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) sosyal konut başvurusu için verdiği sürenin dolması ardından gözler kura tarihine çevrildi. Başvuru sahipleri arasında ‘Hak Sahibi Belirleme’ kurası çekilecek. Kura sonrası hak kazanamayanlar ödediği başvuru ücretini geri alabilecek. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?
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TOKİ’nin 'Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut' projesi başvuruları sona erdi. 16 Aralık'ta başvuru süreci başlayan 100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 başvuru gerçekleştirildi. Binlerce kişiye uygun fiyatlarla ev sahibi olma imkanı sağlayan sosyal konutlar, kura yöntemiyle sahibine ulaşacak. Gerekli işlemleri ve belgeleri tamamlayan adaylar şimdi heyecanla TOKİ kura çekilişi sonuçlarını bekliyor.
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TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT POJESİNDE KURALAR ŞUBAT AYINDA ÇEKİLECEK!
"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.
1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
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3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.
1. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.
Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare'ce belirlenecek tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.
İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.
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EN FAZLA KONUT İSTANBUL'DA
Sosyal konut hamlesinde en büyük payı alan İstanbul'da 10 bin konut inşa edilecek.
İstanbul'dan sonra en fazla konut 5 bin 200 adetle Gaziantep'te yapılacak. Ankara ve Konya'da 4 bin, Balikesir, Denizli, İzmir . ve Şanlıurfa'da 3 bin 500, Bursa'da 3 bin 200, Kocaeli, Kayseri ve Eskişehir'de 3 bin sosyal konut hayata geçecek.