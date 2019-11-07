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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
07 Kasım 2019 - 15:06,

Açıklama geldi: KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 Kasım detayı

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs sonuçları için geri sayım sürüyor. Bu yıl da binlerce öğrencinin müracaatta bulunduğu KYK burs başvurusu sonrası gözler sonuçlara çevrilmişti. YURTKUR'dan 6 Kasım akşamı KYK burs ve kredi sonuçları için önemli bir açıklama geldi. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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Yıl boyunca hesaplara yatırılan KYK burs ve kredisi için başvuru sonuçları 7 Kasım Perşembe gününün en önemli konuları arasında yer almaya başladı. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, yapılan son açıklamalar neticesinde binlerce öğrencinin merakla araştırdığı KYK burs sonuçları hakkında bazı detaylar

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) öğrencilere tahsis edeceği burs ve krediler için 6 Kasım akşamı bir hareketlilik yaşandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinde oluşan yoğunluğun ardından resmi Twitter hesabından açıklama geldi.

Açıklamada,

"Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır."

ifadelerine yer verildi. İşte, KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının beklendiği tarih....

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KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı resmi olarak duyurulmadı ancak geçtiğimiz yıl başvuru 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler ışığında bu yıl KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 15 Kasım tarihinde açıklanması beklenmektedir.

Peki, burs ve kredi ücretleri bu yıl ne kadar olacak?

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KYK burs ve kredi miktarları hakkında açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Öğrenim kredisi rakamlarının Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacağını belirten Erdoğan, "2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor." dedi.

KYK BURS VE KREDİLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

KYK bursları, öğrencilerin burs veya kredi almaya hak kazanmasının ardından bankamatik kartlarının basılmasıyla birlikte hesaplara yatırılacak. Bu süreç, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yılın ilk ayına, yani Ocak 2020'ye denk gelecek.

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