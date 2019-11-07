Açıklama geldi: KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 Kasım detayı

Antalya’da taksiciyle İranlı kadın turist arasında 10 TL’lik taşıma ücreti tartışması çıktı. Uzun süre ağlayan İranlı turist, taksi şoförünün kendisini darp ettiğini iddia ederek şikayetçi olurken taksici ise “taksiden inip ücreti ödemek istemedi, 10 TL için kavga mı edeceğim” diyerek suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
Kirpikler, etkileyici bakışların sırrıdır. İtiraf edelim ki uzun kirpiklere sahip olmayı hemen tüm kadınlar istiyor. Peki, kirpiklerinizi olduğundan daha hacimli ve uzun göstermenin pek çok yolu olduğunu söylesek?