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Açıkgöz Ailesi'nde sular durulmuyor! Kardeşi ile köprüleri attı

Şarkıcı Hadise, ablası Hülya Açıkgöz'den sonra modacı kardeşi Derya ile de köprüleri attı. Kardeşinin masraflarını karşılamayı bırakıp onu Belçika'ya geri gönderen Hadise, sosyal medyada Derya'yı takipten de çıkardı.

Hürriyet Haber
02.10.2019 - 10:09 | Son Güncelleme:
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Açıkgöz Ailesinde sular durulmuyor Kardeşi ile köprüleri attıNext

Şarkıcı Hadise, ablası Hülya Açıkgöz'den sonra modacı kardeşi Derya ile de köprüleri attı. Kardeşinin masraflarını karşılamayı bırakıp onu Belçika'ya geri gönderen Hadise, sosyal medyada Derya'yı takipten de çıkardı.

Etiketler: hadise açıkgöz , derya açıkgöz
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