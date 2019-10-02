Açıkgöz Ailesi'nde sular durulmuyor! Kardeşi ile köprüleri attı
Şarkıcı Hadise, ablası Hülya Açıkgöz'den sonra modacı kardeşi Derya ile de köprüleri attı. Kardeşinin masraflarını karşılamayı bırakıp onu Belçika'ya geri gönderen Hadise, sosyal medyada Derya'yı takipten de çıkardı.
Şarkıcı Hadise, ablası Hülya Açıkgöz'den sonra modacı kardeşi Derya ile de köprüleri attı. Kardeşinin masraflarını karşılamayı bırakıp onu Belçika'ya geri gönderen Hadise, sosyal medyada Derya'yı takipten de çıkardı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.