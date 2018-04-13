Açık havada kahvaltının en iyi 10 adresi! Temiz hava, bol oksijen insan doymak bilmiyor
Kahvaltının mutlulukla alakası varsa temiz havanın da iştahla ortaklığı kesin. Allah’tan çoğu kahvaltı fiks mönü. Yoksa yediğimiz kadar ödesek kimse altından kalkamaz: Börekler, peynirler, reçeller, omletler, salamlar, bal, tereyağı, sucuk... Ne şanslıyız ki günde üç öğün etsek, bıkmayacak kadar zengin bir kahvaltı kültürümüz var.
Kahvaltının mutlulukla alakası varsa temiz havanın da iştahla ortaklığı kesin. Allah’tan çoğu kahvaltı fiks mönü. Yoksa yediğimiz kadar ödesek kimse altından kalkamaz: Börekler, peynirler, reçeller, omletler, salamlar, bal, tereyağı, sucuk... Ne şanslıyız ki günde üç öğün etsek, bıkmayacak kadar zengin bir kahvaltı kültürümüz var.
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