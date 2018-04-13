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HÜRRİYET CUMARTESİ
    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>Açık havada kahvaltının en iyi 10 adresi! Temiz hava, bol oksijen insan doymak bilmiyor

    Açık havada kahvaltının en iyi 10 adresi! Temiz hava, bol oksijen insan doymak bilmiyor

    Kahvaltının mutlulukla alakası varsa temiz havanın da iştahla ortaklığı kesin. Allah’tan çoğu kahvaltı fiks mönü. Yoksa yediğimiz kadar ödesek kimse altından kalkamaz: Börekler, peynirler, reçeller, omletler, salamlar, bal, tereyağı, sucuk... Ne şanslıyız ki günde üç öğün etsek, bıkmayacak kadar zengin bir kahvaltı kültürümüz var.

    Savaş ÖZBEY
    13.04.2018 - 12:49 | Son Güncelleme:
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    Açık havada kahvaltının en iyi 10 adresi Temiz hava, bol oksijen insan doymak bilmiyorNext

    Kahvaltının mutlulukla alakası varsa temiz havanın da iştahla ortaklığı kesin. Allah’tan çoğu kahvaltı fiks mönü. Yoksa yediğimiz kadar ödesek kimse altından kalkamaz: Börekler, peynirler, reçeller, omletler, salamlar, bal, tereyağı, sucuk... Ne şanslıyız ki günde üç öğün etsek, bıkmayacak kadar zengin bir kahvaltı kültürümüz var.

    Etiketler: Açık havada kahvaltı , en iyi kahvaltı mekanları , en iyi kahvaltıcılar

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