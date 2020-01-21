Acı içinde kıvrandı

O anlarda Selma Blair'in yüzünün acıyla gerildiği ve oyuncunun iki büklüm olduğu görüldü. Sevgilisi David Lyon ise Blair'in omuzuna elini koyarak ona destek olmaya çalıştı. Blair bir süre daha acı içinde kıvrandıktan sonra daha iyi hissetmeye başladı.