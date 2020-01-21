Acı içinde kıvrandı

Ünlü oyuncu sevgilisiyle birlikte gittiği öğle yemeği çıkışında böyle görüntülendi.
BACKGRID USA
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Bir süredir MS hastalığı tedavisi gören oyuncu Selma Blair, zorlu bir sürecin ardından daha iyi hissetmeye başladı. Bir dönem bastonsuz sokağa çıkamayan sonra da kemoterapi gören 47 yaşındaki Blair, en kötü günleri geride bıraktı.
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Bir çocuk annesi Blair, önceki gün de sevgilisi David Lyons ile birlikte Los Angeles'ta öğle yemeğine çıktı. İki sevgili yemeklerini yediği sırada Blair aniden kendini kötü hissetmeye başladı. Lyons, sevgilisini alarak restorandan dışarı çıktı.
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O anlarda Selma Blair'in yüzünün acıyla gerildiği ve oyuncunun iki büklüm olduğu görüldü. Sevgilisi David Lyon ise Blair'in omuzuna elini koyarak ona destek olmaya çalıştı. Blair bir süre daha acı içinde kıvrandıktan sonra daha iyi hissetmeye başladı.
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İki sevgili daha sonra yakındaki bir yerden kahve ve sandviç alarak yollarına devam etti. O anlarda Blair'in iyi hissettiği ve objektiflere gülümsediği görüldü.
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Selma Blair, 2018 yılının son aylarında MS hastalığına yakalandığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Daha sonraki tedavi aşamalarını da yine aynı yöntemle takipçileriyle paylaştı.
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Bu süre içinde aynı hastalıkla mücadele edenlerin sözcüsü olan Blair, tedavilerin yan etkilerini, yaptığı iyileşmeleri, satır satır sosyal medya hesabından paylaştı.
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Blair, bazen endişeye kapıldığını, nasıl çalışacağını ve bu durumun kalıcı olup olmadığını düşündüğünü belirterek "Ama sonra biliyorum... Bütün bu şüphelerin üstünü kapatıyorum. İyi olacak. Sinir sistemime bir şans vereceğim, kendimi kahkahalara boğacağım. Bırakayım bedenim iyileşsin" diye yazdı.
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Selma Blair, kendisine hastalık teşhisi konulduğu andan itibaren MS hastalığına yakalananların gönüllü sözcülüğünü üstleniyor. Bu konudaki kampanyalara destek veriyor.