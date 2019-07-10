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Köpeğinin ölüm haberini alınca tatili yarıda kesti

Kötü haberi kilometrelerce uzaktan lüks yatındayken aldı, dünya başına yıkıldı.

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)

Hürriyet Haber
10.07.2019 - 12:42 | Son Güncelleme:
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Köpeğinin ölüm haberini alınca tatili yarıda kestiNext

Ünlü İngiliz şarkıcı ve besteci Eric Clapton, yatıyla Aydın’ın Kuşadası ilçesine geldi. Clapton’ın, İngiltere’deki köpeğinin ölüm haberini alınca Akdeniz ve Ege sahillerinde sürdüreceği tatilini yarıda kestiği ve özel uçağıyla ülkesine döneceği öğrenildi.

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)

Etiketler: eric clapton , Va Bene

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