Köpeğinin ölüm haberini alınca tatili yarıda kesti

Ünlü İngiliz şarkıcı ve besteci Eric Clapton, yatıyla Aydın’ın Kuşadası ilçesine geldi. Clapton’ın, İngiltere’deki köpeğinin ölüm haberini alınca Akdeniz ve Ege sahillerinde sürdüreceği tatilini yarıda kestiği ve özel uçağıyla ülkesine döneceği öğrenildi.
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