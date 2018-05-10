Ablasının hayallerini o gerçekleştirdi

Yıllar önce annesi ve kız kardeşiyle birlikte düşük gelirli ama umut dolu evinde, duvar halısının önünde poz veren bu genç kız günümüzün en ünlü ve kelimenin tam anlamıyla attığı her adımla milyonlarca dolar kazanan modellerinden biri.
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