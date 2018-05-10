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Ablasının hayallerini o gerçekleştirdi

Bu fotoğraftaki bir yüz size de tanıdık geldi mi? Eğer gelmediyse biraz daha dikkatli bakın, kesin tanıyacaksınız.

Hürriyet Haber
10.05.2018 - 13:24 | Son Güncelleme:
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Ablasının hayallerini o gerçekleştirdiNext

Yıllar önce annesi ve kız kardeşiyle birlikte düşük gelirli ama umut dolu evinde, duvar halısının önünde poz veren bu genç kız günümüzün en ünlü ve kelimenin tam anlamıyla attığı her adımla milyonlarca dolar kazanan modellerinden biri.

FOTOĞRAFLAR: Irina Shayk / Instagram, Tatiana Shaykislamova Petankova/ Instagram, Facebook, Backgrid UK, Backgrid USA

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