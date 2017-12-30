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En zengin 50 kişi belli oldu! İlk sıradaki isim şaşırtmadı

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Hürriyet Haber
30.12.2017 - 21:27 | Son Güncelleme:
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En zengin 50 kişi belli oldu İlk sıradaki isim şaşırtmadıNext

Forbes, ABD'nin en zenginleri ve zenginliklerinin kaynağını açıkladı.Forbes, ABD'nin en zengin kişilerini ve zenginliklerinin kaynağını açıkladı. Listenin üst sıralarında teknoloji devlerinin kurucu patronları dikkat çekti. İşte en zengin 50 kişi...

Etiketler: ABD , Zengin , 50 kişi

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