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    Her satırı iğrenç! Sapık milyarderin hamilelik çiftliği

    Savcıların "seri seks avcısı" olarak tanımladığı ABD'li iş insanının tuhaf hayali gündeme bomba gibi düştü.

    hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: AP
    02.08.2019 - 09:48 | Son Güncelleme:
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    Her satırı iğrenç Sapık milyarderin hamilelik çiftliğiNext

    ABD Başkanı Donald Trump'ın da yakın ilişkisi olduğu 66 yaşındaki ABD'li milyarder iş insanı Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamasıyla 6 Temmuz günü tutuklanmıştı.

    Etiketler: Jeffrey Epstein , Donald Trump

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