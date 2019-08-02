Her satırı iğrenç! Sapık milyarderin hamilelik çiftliği

ABD Başkanı Donald Trump'ın da yakın ilişkisi olduğu 66 yaşındaki ABD'li milyarder iş insanı Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamasıyla 6 Temmuz günü tutuklanmıştı.
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