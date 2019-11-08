Abdest nasıl alınır? Abdest alınışı hakkında resimli anlatım!

İbadetin şartları arasında yer alan abdest, bazı koşulları da gerektirmektedir. Abdest almak için uygun koşulların sağlanmasının ardından su ya da imkan yoksa toprak ile alınabilen abdest, namazın da en önemli şartı olmaktadır. Peki, abdest nasıl alınır? İşte, resimli bilgilerle abdest nasıl alınır sorusunun cevabı
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), coğrafi işaretli ürün tescili konusunda çalışmalarına devam ediyor. Bursada üretilen ve kentle özdeşleşmiş ürünlere coğrafi işaret tescili almak için girişimlerini sürdüren BTSO, şehrin coğrafi işaret tescilli ürünleri arasına Bursanın geleneksel lezzetleri tahinli pide, cevizli lokum, pideli köfte, süt helvası ve cantığı da eklemeye hazırlanıyor.