AB'den hediye! Tam 70 lüks araç...

Ülkenin, Türkiye ile olan sınırına yakın Elhovo Hudut Polis Müdürlüğünde düzenlenen araçların teslim töreninde konuşan İçişleri Bakanı Mladen Marinov, “Bulgaristan’ın da görev paylaşımı yaptığı AB'nin de dış sınırlarını koruma sorumluluğuna büyük önem veriyoruz." dedi.
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