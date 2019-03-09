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    AB'den hediye! Tam 70 lüks araç...

    Avrupa Birliği (AB), dış sınırlarının güvenliğini sağlamak üzere Bulgaristan'ın hudut polisine 70 adet arazi aracı hibe etti.

    Fotoğraflar: AA
    09.03.2019 - 23:51 | Son Güncelleme:
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    ABden hediye Tam 70 lüks araç...Next

    Ülkenin, Türkiye ile olan sınırına yakın Elhovo Hudut Polis Müdürlüğünde düzenlenen araçların teslim töreninde konuşan İçişleri Bakanı Mladen Marinov, “Bulgaristan’ın da görev paylaşımı yaptığı AB'nin de dış sınırlarını koruma sorumluluğuna büyük önem veriyoruz." dedi.

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