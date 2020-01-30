ABD'den davet geldiğinde cebinde 5 kuruşu yoktu! Şimdi tüm dünya onu tanıyor
Hindistan'ın fakir bir ailesinde doğan Sundar Pichai’nin yıllar içinde dünya devi Google’a CEO olacağını kimse tahmin edemezdi. Pichai’nin hikayesi tam anlamıyla ilham alınması gereken bir başarı.
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Hindistan'ın Madurai kentinde 12 Temmuz 1972 yılında dünyaya geldi. Babası elektrik mühendisi, annesi ise stenograf.
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Babasının elektrik mühendisi olması ve çalıştığı fabrikaya sürekli gitmesi teknolojiye olan merakını arttırdı.
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12 yaşında evlerine çevirmeli bir telefon alındığında Pichai'nin çevrilen numaraları hafızada tutmak konusundaki başarısı da farkedilmiş oldu.
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Hindistan'ın Hindistan Teknoloji Üniversitesi'nde Metalurji Mühendisliği'ni bitirdikten sonra Amerika Stanford Üniversitesi'nde yüksek lisansa başvurusu kabul edildi.
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Ama Pichai'yi ABD'ye göndermek için yeterli paraları yoktu.
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Baba olmanın gerekliliğinden bütün ailenin birikimini toplayarak oğlunu 1993 senesinde Amerika'ya gönderdi.
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Pichai, Standford Üniversitesi'ndeki yüksek lisansını tamamlayamadı ama Pensilvanya Üniversitesi'nden MBA derecesi aldı.
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Siebel Scholar ve Palmer Scholar gibi yetenekli isimlerin desteklendiği iki farklı burs programına seçildi.
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Anjali Pichai ile evlenen ve 2 çocuk sahibi olan Pichai, Ooul hayatı bittikten sonra 2002 yılında Applied Materials şirketinde ürün yönetimi göreviyle ilk olarak iş hayatına atılmış oldu.
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Google'a geçmeden önce ayrıca McKinsey & Company'de yönetim danışmanlığı üzerine çalıştı. 2004 yılında 'Googler' oldu.
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Sundar Pichai, 2010'da Chrome OS ve Chromebook'un tanıtımı için sahneye çıktığında 38 yaşındaydı.
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Dikkatleri üzerine çeken Pichai'ye 2011'de Twitter tarafından küçük bir servet teklif edildi ama O, Google'da kalmayı tercih etti.
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2013'te Android'i de denetimi altına aldığı servisler arasına ekleyen Google, Andy Rubin gibi bir önemli ismin bir ismin yerini almış oldu.
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Google Toolbar için çalışırken Google bir tarayıcı geliştirmesi gerektiğini söyledi ve Google'da çeşitli yazılım ürünlerinin yönetimi ve yenilikçi gelişimiyle ilgilenmeye başladı.
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Özellikle Chrome, Chrome OS ve Google Drive'daki katkısıyla öne çıkmaya başladı.
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Bu arada Gmail ve Google Maps gibi farklı ürünlerin denetimine de el atmaya başlamıştı.
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2014'te Microsoft'un CEO koltuğu için adı geçen isimlerden biri de Sundar Pichai'ydi. Ama Google'da ilerlemek istediğini bir kez daha göstermiş oldu.
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Pichai'nin tek başına tüm Google'ın yönetimini devralıp almayacağı merak edilirken, 10 Ağustos 2015'te Larry Page Google'ın Alphabet adı altında yeniden yapılandırıldığını ve Pichai'nin beklenen yeni görevini duyurdu. 11 yıllık bir Googler olan Pichai, artık Alphabet'in en büyük birimi olan Google'ın CEO'su.
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Ünlü CEO her ne kadar siyasetten uzak dursa da inandığı konularla ilgili konuşmaktan çekinmiyor.
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Donald Trump’ın göçmenlerle ilgili açıklamaları üzerine herkese açık bir açıklama yayınlamış: “Korkunun değerlerimizin üstesinden gelmesine izin vermeyelim. ABD’deki ve dünyanın her yerindeki Müslümanları ve diğer tüm azınlık grupları desteklemeliyiz.”
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Pichai Instagram kullanmıyor ve nadiren tweet atıyor. Yine de Google+’da oldukça aktif.
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Gönderileri genelde Chrome’la alakalı olsa da Nelson Mandela, Anthony Shadid, Dennis Ritchie, Wangari Maathai, John McCarthy ve Aaron Swartz’a olan hayranlığını da saklamıyor.
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Daha önce tüm dünyada büyük yankı uyandıran “Flappy Bird” oyunu oldukça sevmiş ve yaratıcısı Dong Nguyen ile görüşmüştü.
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Hatırlayacağınız üzere “Flappy Bird” sahibine günde 50 bin dolar para kazandırırken sahibi tarafından yayından kaldırılmıştı.