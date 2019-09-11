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    Haberler >Dünya>ABD'de zaman durdu... 1 Eylül saldırılarının 18. yılını anıyor

    ABD'de zaman durdu... 1 Eylül saldırılarının 18. yılını anıyor

    11 Eylül saldırılarının 18. yıl dönümü dolayısıyla ABD'nin New York kentinde tören düzenlendi.

    AA
    11.09.2019 - 18:43 | Son Güncelleme:
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    ABDde zaman durdu... 1 Eylül saldırılarının 18. yılını anıyorNext

    Tören, yıkılan İkiz Kuleler'in yerine yapılan Ulusal 11 Eylül Anıtı ve Müzesi'nin bulunduğu alanda saldırılarda yaşamını yitirenler için ilk uçağın çarptığı saat 08.46'da (TSİ 15.46) saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

    Etiketler: anma

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