ABD'de zaman durdu... 1 Eylül saldırılarının 18. yılını anıyor

Tören, yıkılan İkiz Kuleler'in yerine yapılan Ulusal 11 Eylül Anıtı ve Müzesi'nin bulunduğu alanda saldırılarda yaşamını yitirenler için ilk uçağın çarptığı saat 08.46'da (TSİ 15.46) saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.
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