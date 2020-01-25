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Dünya
AA
Haber Giriş: 25 Ocak 2020 - 12:10, /

ABD'de patlama: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde bir sanayi kuruluşuna ait binada dün meydana gelen patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner, patlamanın yaşandığı sanayi kuruluşunda çalışan Frank Flores ve Gerardo Castorena adlı iki işçinin spor salonunu kullanmak için binaya mesai saatinden önce geldiklerini ifade etti.

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Flores ve Castorena'nın patlamada hayatını kaybettiğini söyleyen Turner, olayda 2 işçi ile çevredeki ev ve iş yerlerindeki 18 kişinin de yaralandığını belirtti.

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Houston Emniyet Müdürü Art Acevedo da düzenlediği basın toplantısında, yetkililerin patlamanın sebebine dair incelemelerinin önümüzdeki 3-4 gün daha süreceğini kaydetti.

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Sanayi kuruluşuna ait binada dün patlama olmuş, yetkililer, herhangi bir can kaybı veya yaralanmaya dair bilgi vermemişti.

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Patlamanın ardından bölgede çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmişti. 

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