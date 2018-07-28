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ABD’de krallar gibi hayat! Örgütün ‘para kasaları’ böyle görüntülendi…
FETÖ’nün en güçlü destekçi ailelerinden Nakıboğlu'nun firari üyeleri Osman Nakıboğlu ve oğlu Bahaeddin Nakıboğlu, Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde lüks yaşam sürüyor. Nakıboğlu ailesinin birçok üyesi Türkiye’de tutuklu yargılanırken, Amerika’ya kaçan firari FETÖ’cülerin San Mateo kentinde yaşadıkları Pasifik Okyanusu yakınındaki kanal manzaralı lüks konutları ve kullandıkları son model Mercedes arabaları AA objektiflerine yansıdı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "para kasası" olarak bilinen Naksan Holding'in firari isimleri Osman Nakıboğlu ve oğlu Bahaeddin Nakıboğlu’nun Amerika’daki lüks yaşamları AA tarafından görüntülendi.
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