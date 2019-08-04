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    ABD'de iki kanlı saldırı: Onlarca ölü ve yaralı var

    ABD'nin Teksas eyaletinde El Paso şehrindeki Cielo Vista alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti. El Paso'daki saldırıdan birkaç saat sonra ise Ohio eyaletindeki Dayton şehrinde silahlı bir saldırgan, şehir merkezinde etrafa ateş açtı.

    BBC Türkçe - Fotoğraf: DHA-AFP-AP-Reuters
    04.08.2019 - 14:40 | Son Güncelleme:
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    ABDde iki kanlı saldırı: Onlarca ölü ve yaralı varNext

    Teksas'ta yerel saatle Cumartesi sabah 10.30 sıralarında ABD-Meksika sınırına birkaç kilometre uzaklıktaki alışveriş merkezinde düzenlenen saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti.

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