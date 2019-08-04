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ABD'de iki kanlı saldırı: Onlarca ölü ve yaralı var
ABD'nin Teksas eyaletinde El Paso şehrindeki Cielo Vista alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti. El Paso'daki saldırıdan birkaç saat sonra ise Ohio eyaletindeki Dayton şehrinde silahlı bir saldırgan, şehir merkezinde etrafa ateş açtı.
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