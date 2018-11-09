ABD'de halk sokağa döküldü

Birçok eyalette akşam saatlerinde sokağa çıkan yüz binlerce kişi, Donald Trump'ın Rusya soruşturmasına müdahale etmemesini ve Özel Savcı Robert Mueller'in, Rusya'nın ABD seçimlerine karıştığı yönündeki iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamlamasına izin vermesini istedi.
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