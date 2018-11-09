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    ABD'de halk sokağa döküldü

    ABD'de halk, Başkan Donald Trump'ın Özel Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü Rusya soruşturmasını tamamlamasına izin vermesi talebiyle sokaklara döküldü.

    AA
    09.11.2018 - 10:38 | Son Güncelleme:
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    ABDde halk sokağa döküldüNext

    Birçok eyalette akşam saatlerinde sokağa çıkan yüz binlerce kişi, Donald Trump'ın Rusya soruşturmasına müdahale etmemesini ve Özel Savcı Robert Mueller'in, Rusya'nın ABD seçimlerine karıştığı yönündeki iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamlamasına izin vermesini istedi.

    Etiketler: protesto

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