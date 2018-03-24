ABD’de dev ‘silah karşıtı’ yürüyüş

Sık sık silahlı saldırıların yaşandığı ABD’de, Florida eyaletinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişinin hayatının kaybetmesinin ardından silah yasasıyla ilgili tartışmalar yeniden alevlenmişti.
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