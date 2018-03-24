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    ABD’de dev ‘silah karşıtı’ yürüyüş

    ABD’de on binlerce kişi, ‘silah karşıtı’ yürüyüş için sokaklara döküldü. 'Kendi hayatımız için yürüyüş' adı verilen protestolara, birçok ünlü isim de destek verdi.

    Hürriyet Haber
    24.03.2018 - 23:17 | Son Güncelleme:
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    ABD’de dev ‘silah karşıtı’ yürüyüşNext

    Sık sık silahlı saldırıların yaşandığı ABD’de, Florida eyaletinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişinin hayatının kaybetmesinin ardından silah yasasıyla ilgili tartışmalar yeniden alevlenmişti.

    Etiketler: silah karşıtı yürüyüş , new york , okul saldırısı

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