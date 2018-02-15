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    Haberler >Dünya>ABD'de büyük şok! Liseye silahlı saldırı

    ABD'de büyük şok! Liseye silahlı saldırı

    Florida Eyaleti'nin güneyindeki bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda en az 14 kişi öldü, 50'den fazla kişinin yalandı.

    Hürriyet Haber
    15.02.2018 - 00:46 | Son Güncelleme:
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    ABDde büyük şok Liseye silahlı saldırıNext

    Florida Eyaleti'nin güneyindeki bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda en az 17 kişi öldü, 50'den fazla kişinin yaralandı. 12 kişi okulun içinde, 2 kişi dışında öldü. 3 kişi ise hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.

    Etiketler: ABD , Florida , silahlı saldırı

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