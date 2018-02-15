ABD'de büyük şok! Liseye silahlı saldırı

Florida Eyaleti'nin güneyindeki bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda en az 17 kişi öldü, 50'den fazla kişinin yaralandı. 12 kişi okulun içinde, 2 kişi dışında öldü. 3 kişi ise hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.
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