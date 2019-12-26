ABD, Kore Yarımadası'na 4 casus uçağı yolladı!

Washington, Kuzey Kore'nin 'hediye' imasıyla tehdit ettiği uzun menzilli füze riskine karşı harekete geçti.
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ABD'nin Kore Yarımadası'nda denetim yapması amacıyla 4 casus uçağı görevlendirdiği ortaya çıktı.
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Casus uçaklarının görevinin Pyongyang'ın "Noel hediyesi" kapsamında endişelerin artması nedeniyle gözlem yapmak olduğu ifade edildi.
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Güney Kore haber ajansı ABD casus uçaklarının 'Noel hediyesi' tehdidi üzerine salı ve çarşamba günü sabah saatlerinde harekete geçirildiğini iddia etti.
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Uçaklar hava sahasında gözlem yaparak sıra dışı bir hareketliliğin olup olmadığına yönelik araştırma yaptı.
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TRUMP: BELKİ BİR VAZO BİLE OLABİLİR
ABD Başkanı Donald Trump salı günü yaptığı basın toplantısında gazetecilerin Kuzey Kore'nin hediyesi ile ilgili sorularına espri ile karşılık vermişti.
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Trump, "Herkesin benim için bazı sürprizleri var. Bakalım ne olacak? Belki de bu güzel bir hediye. Bir vazo dahi olabilir. Bunu asla bilemezsin" ifadelerini kullanmıştı.
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YA TAVİZ YA HEDİYE
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ABD ile nükleer müzakerelerde ülkesine yıl sonuna kadar taviz verilmesini istemişti.
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3 Aralık'ta yapılan açıklamada; ABD'nin ivedilikle karar vermesi gerektiği yoksa Pyongyang'ın ülkeye bir 'Noel hediyesi' göndereceği açıklanmıştı.
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ABD Savunma Bakanı Mark Esper konu ile ilgili, tetikte olduklarını ifade etti. Esper, "Çeyrek asırdır Kore Yarım Adası'nı izliyorum. Onların taktiklerine ve kuru gürültülerine aşinayım. Bu konuyu ciddi bir şekilde ele almalıyız. Yarımadayı nükleer silahlardan arındıran siyasi bir anlaşma hususunda tartışmalıyız. Yapıcı tek yol bu" dedi.
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Kim Jong-Un'un tehditlerine ek olarak, yeni bir interaktif harita yayınlandı. Bu haritada bir nükleer saldırının ABD şehirlerine neler yapabileceğine dair veriler paylaşıldı.
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Nükleer silah tarihçisi Alex Wellerstein tarafından yaratılan bu interaktif harita, bir nükleer saldırıda kabaca kaç ölüm olacağını ve tek bir patlamadan kaynaklanan tahmini yaralanma sayısını gözler önüne seriyor.
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Hiroşima örneklemi ele alınırsa; 15 kilotonluk bir atom patlaması meydana geldiğinde New York'ta 420 bin, Washington'da ise 100 bin insanın hayatını kaybedeceği ifade ediliyor.
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Atom bombası New York'un en kalabalık bölgesi Times Meydanı'nda patlayacak olsaydı, tahmini olarak 422 bin 80 insanın hayatından olacağı, 683 bin kişinin ise yaralanacağı verileri paylaşılıyor.