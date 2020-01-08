Haber Giriş: 08 Ocak 2020 - 15:58,
ABD, İran son dakika haberleri.. Gerginlik sürüyor, bugün neler yaşandı?
İran ve ABD arasında Kasım Süleymani'nin öldürmesinin ardından başlayan gerginlik sürüyor. 3 Ocak'ta Bağdat'ta saldırıya uğrayan Süleymani'nin ölümünün ardından iki arasında karşılıklı açıklamaların ardından bugün tedirgin eden gelişmeler yaşandı. İşte İran ve ABD arasındaki krizin ardından gelen son dakika haberleri
İranlı General Süleymani'nin ABD güçlerince öldürülmesi sonrası İran ilk tepki olarak Irak'taki ABD üslerini vururken, gözler benzer saldırıların yaşanabileceği ABD müttefiki Körfez ülkelerine çevrildi. İranlı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in 3 Ocak'ta ABD güçlerince öldürülmesi, bölgede yeni bir krizin fitilini ateşledi.
Irak Başbakanı'ndan İran saldırısı ile ilgili son dakika açıklaması: 'Saldırı öncesi İran'dan sesli mesaj aldım'
Irak Başbakanı'ndan İran saldırısı ile ilgili son dakika açıklaması: 'Saldırı öncesi İran'dan sesli mesaj aldım'
Irak Başbakanı Adil Abdül Mehdi, İran'ın füze saldırılarıyla ilgili kritik açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Üslerde ordumuzdan kayıp yok.
Saldırı öncesi İran'dan sesli mesaj aldım.
Saldırının yalnızca ABD askerlerinin bulunduğu alanlarda olacağı söylendi, tam konum paylaşılmadı.
Hava üssüne ve diğer alanlara füzeler düşerken ABD'den çağrı aldım.
Saldırıdan haberim olduğu anda ivedilikle Irak güçlerini uyardım.
Bu tehlikeli kriz Irak, bölgemiz ve hatta dünyayı tehdit ediyor.
Şuan yaşananları yakından takip ediyor ve krizi yatıştırmak için gerekli görüşmeleri yapıyorum.
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