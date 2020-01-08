MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD, İran son dakika haberleri.. Gerginlik sürüyor, bugün neler yaşandı?
GeriDünya ABD, İran son dakika haberleri.. Gerginlik sürüyor, bugün neler yaşandı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Dünya
Haber Giriş: 08 Ocak 2020 - 15:58, /

ABD, İran son dakika haberleri.. Gerginlik sürüyor, bugün neler yaşandı?

İran ve ABD arasında Kasım Süleymani'nin öldürmesinin ardından başlayan gerginlik sürüyor. 3 Ocak'ta Bağdat'ta saldırıya uğrayan Süleymani'nin ölümünün ardından iki arasında karşılıklı açıklamaların ardından bugün tedirgin eden gelişmeler yaşandı. İşte İran ve ABD arasındaki krizin ardından gelen son dakika haberleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

İranlı General Süleymani'nin ABD güçlerince öldürülmesi sonrası İran ilk tepki olarak Irak'taki ABD üslerini vururken, gözler benzer saldırıların yaşanabileceği ABD müttefiki Körfez ülkelerine çevrildi. İranlı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in 3 Ocak'ta ABD güçlerince öldürülmesi, bölgede yeni bir krizin fitilini ateşledi.

2Irak Başbakanından İran saldırısı ile ilgili son dakika açıklaması: Saldırı öncesi İrandan sesli mesaj aldım

Irak Başbakanı'ndan İran saldırısı ile ilgili son dakika açıklaması: 'Saldırı öncesi İran'dan sesli mesaj aldım'


Irak Başbakanı'ndan İran saldırısı ile ilgili son dakika açıklaması: 'Saldırı öncesi İran'dan sesli mesaj aldım'

Irak Başbakanı Adil Abdül Mehdi, İran'ın füze saldırılarıyla ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Üslerde ordumuzdan kayıp yok.

Saldırı öncesi İran'dan sesli mesaj aldım.

Saldırının yalnızca ABD askerlerinin bulunduğu alanlarda olacağı söylendi, tam konum paylaşılmadı.

Hava üssüne ve diğer alanlara füzeler düşerken ABD'den çağrı aldım.

Saldırıdan haberim olduğu anda ivedilikle Irak güçlerini uyardım.

Bu tehlikeli kriz Irak, bölgemiz ve hatta dünyayı tehdit ediyor.

Şuan yaşananları yakından takip ediyor ve krizi yatıştırmak için gerekli görüşmeleri yapıyorum.

3

İran’da saldırıdan önce yayınlanan video dikkat çekti: 'Büyük intikam için geri sayım başlıyor'


İran’ın gece yarısından sonra Irak’taki Amerikan üslerine gerçekleştirdiği balistik füze saldırısıyla birlikte İran-Amerika arasındaki gerilim yeni bir noktaya tırmandı. Füze saldırısından önce, dün gece İran devlet televizyonu ve diğer televizyon kanallarında yayınlanan bir video dikkat çekti.

Özel tekniklerle kurgulandığı anlaşılan videoda uçaklar ve füzelerle belli hedeflere yapılan saldırılar gösteriliyor. 'Büyük intikam için geri sayım başlıyor, şafak yaklaşıyor, Kudüs Gücü hazır!’ mesajının yer aldığı video sosyal medyada da paylaşılıyor… Videoda Rus MİG 29 ve SU 24 savaş uçakları yer alıyor. İran'ın yaklaşık 300 uçaktan oluşan İran Hava Kuvvetleri filosunda ağırlığı MİG 29 ve SU 24 uçakları oluşturuyor. Az sayıda da Amerika'dan F14 ve F4 savaş uçakları var. İran hava kuvvetlerinin envanterinde nakliye helikopterleri dışında savaş helikopteri yok.

GÖZLER TRUMP’TA

Amerika tarafında ise Trump’ın Twitter’dan yaptığı ‘Her şey yolunda!’ açıklamasının ardından gözler Trump’ın (ABD saati itibariyle) sabah yapacağı açıklamaya kilitlendi. Trump attığı twitte "Her şey yolunda. İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda. Dünyadaki en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz." İfadelerini kullanmıştı. Şimdi sabah saatlerinde (yaklaşık 6 saat sonra) yapacağı ilk açıklama bekleniyor… İran medyası Cumhurbaşkanı Ruhani’nin de kısa bir süre sonra açıklama yapacağını duyurdu.

4ABD, İran geriliminde son dakika gelişmesi: İntikam füzelerinin fotoğraflarını böyle yayınladılar

ABD, İran geriliminde son dakika gelişmesi: İntikam füzelerinin fotoğraflarını böyle yayınladılar!


İran'ın Irak'taki ABD üssünü vurmasının üzerine son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusunun, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne füzelerle düzenlediği saldırı sırasında, füzelerin bazı parçaları, üssün yakınındaki Enbar eyaletinin El Bağdadi nahiyesinin kırsal alanına düştü.
Füze kalıntılarının fotoğrafları paylaşıldı.

Sabah saatlerinde Irak'tan gelen son dakika haberine göre İran, ABD'nin Irak'ın Erbil ve Anbar şehirlerinde bulunan hava askeri üslerine saldırı düzenledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun saldırıyı balistik füzelerle gerçekleştirdiği öğrenildi.

Orta Doğuda yayın yapan ABD merkezli TV kanalı El Hurra, Ayn el-Esad üssünün vurulma anının görüntülerini yayınladı.

İran Devlet Televizyonu, Irak'taki saldırıda 80 ABD askerinin öldüğünü duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenledi.

5

Orta Doğuda yayın yapan ABD merkezli TV kanalı El Hurranın, ’Ayn el-Esad üssünün vurulma anı’ başlığı ile yayınladığı görüntüde, füzenin düşüşe geçtiği ve patlamanın gerçekleştiği görüldü. İran Devlet Televizyonu, Irak'taki saldırıda 80 ABD askerinin öldüğünü duyurdu.

6

Irak ordusu füze saldırısı ile ilgili detaylı bilgilendirme yaptı. Yetkililer, sabaha karşı 1:45-2:45 arasında 22 füze atıldığını Irak güçlerinden kayıp olmadığını 5 füze Erbil'e diğer füzelerin ise koalisyon güçleri merkezine isabet ettiği açıklandı.

7

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık'ta Irak'a gelerek, Ayn el Esed Hava Üssü'ndeki ABD askerlerini ziyaret etmişti. İran, Irak’ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad ve Erbil üslerini hedef aldı. Geçtiğimiz Pazartesi günü açıklama yapan Trump, bu üsleri işaret ederek “Orada devasa ölçüde pahalı bir üs inşa ettik. Milyarlarca dolara mal oldu.” demişti.

8

Saldırıda ise Kasım Süleymani detayı dikkat çekti. İran’ın bu hamlesi Süleymani’nin öldürüldüğü saatte ve henüz toprağa verilmeden gerçekleştirildi. ABD Başkanı Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamada İran ile yaşanan gerilimle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Trump, “Orada devasa ölçüde pahalı bir üs inşa ettik. Milyarlarca dolara mal oldu. Benden çok önce yapılmıştı. Harcamalarımız için geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız." demişti.

9

Trump ayrıca İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık vermesi durumunda ABD'nin buna yanıtının çok büyük olacağını söylemişti.

10İran, ABD üssünü vurdu ve ilk görüntüler geldi

İran, ABD üssünü vurdu ve ilk görüntüler geldi!

Sabah saatlerinde gelen son dakika haberi ile İran ve ABD arasındaki gerilime yeni bir gelişme daha eklendi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ta bulunan ABD'nin 2 hava üssüne saldırıda bulundu. İran'ın balistik füze saldırısını doğrulayan ABD, saldırıya ilişkin ölü ya da yaralı sayısı hakkında herhangi bir bilgi vermedi. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı saldırıya ilişkin ilk görüntüleri paylaştı.

Son dakika gelen habere göre; İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki 2 üssüne onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurdu, ABD doğrulardı. Saldırıda ölü ya da yaralı sayısı hakkında henüz bilgi verilmedi.

Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenledi. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı da saldırıyla ilgili görüntüleri  paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık'ta Irak'a gelerek, Ayn el Esed  Hava Üssü'ndeki ABD askerlerini ziyaret etmişti.

İRAN MEDYASI DUYURDU: İKİNCİ DALGA SALDIRI BAŞLADI

İran medyası, ABD'nin Irak'taki üssüne yönelik "ikinci dalga" füze  saldırısının başladığını duyurdu.

11Hamaney canlı yayında açıkladı: ABDnin suratına bir tokattır

Hamaney canlı yayında açıkladı: ABD'nin suratına bir tokattır!


İran dini lideri Hamaney canlı yayında açıklama yaptı. Hamaney, ülkesinden gelen ABD misillemesini "surata tokat" olarak nitelendirdi.

İşte Hamaney'in açıklamalarından satır başları;

Bugün de gördüğümüz gibi büyük bir şey yaşandı aslında bu bir devrim gibi nitelendirilebilir. Dünyayı sarstı tarihi değiştirdi diyebiliriz.

Bölgedeki tarihi de değiştirdi. Bu perspektiften buna bakmalıyız.Bizim yüce bir yardıma ihtiyacımız var diyebiliriz.Bugün de insanlar bunu gördü. İran’daki halk da bazı ekipmanlara elbette sahip ama sadece askeri güce sahip değiller. Bunu kullanabilirler. Aynı zamanda bir inanca da bağlılar. Bir şeyler daha ileriye gidebilir. Aslı olan şey inanç içinde yaşamaya devam etmek. Umuyoruz ki askeri güce başvurulmaz ama dini prensiplerden de yola çıkarak gençlik de kültürel bölgeler de bu şekilde düşünüyor.

Gözlerimizin önünde gerçekleşen bu durumdan sonra bir ders aldık diyebiliriz.Ve bugün inancı sağlam insanlarımızın çokluğu ile birlikte bugünkü durumda memnuniyetsiz değiliz ama dikkatli olmalıyız. Doğru yolda ilerlemeye devam etmeliyiz. Bu büyük bir Kur'an dersidir. Allah bizim yardımımıza geliyor.

Şehit Süleymani cesur bir adamı. Aynı zamanda bilge bir adamdı.Sadece cesur değildi. Bazı insanlar bilgilidir ancak bunları hayata geçirecek cesarete sahip değildirler.

Bizim şehidimiz hem cesur bir adamdı ve aynı anda bilge bir şahsiyetti.Kendisi ve tüm askerleri cesur bilge ve tedbirliydiler.Her zaman yaptıklarında bir mantık vardı. Ve bu cesaret ve bu temkin sadece askeri cephe alanında kullanılmadı siyasi alanda da kullanıldı.Siyasi cephedeki siyasetçilerimize de bunu aktardı. Kendisi hem siyasi arenada cesurdu.Söyledikleri etkiliydi. Tüm bunlarla birlikte gerçek bir mümindi.

Kendi etrafındaki inanların hayatlarını da korumak için kendini adamış bir insandı.Fakat içişlerine geldiğimizde hiçbir siyasi partinin yanında yer almazı. Büyük bir devrimciydi. Kendisinin devrim ideolojisi ve görüşleri vardır.Hiç kimse onu kendi yanına çekmeyi başaramamıştır. Devrim onun her zaman önceliği ve tutkusu olmuştur.

Düşmanları onu çok iyi tanırlardı. Irak'ta vurulan hedefler ABD'nin suratına bir tokattır.Bölge uluslarının da katkılarıyla birlikte her zaman girişimlerinde tüm gayrı meşru ABD ve diğer güçlerin karşısında durmayı başardı. ABD’lilerin Filistin konusunda planları vardı. Filistin’in unutulmasını istediler. Filistin’in kendi kontrolleri altında olmasını istediler. Savaşa ve mücadeleye cesaret edemediler. Ve bu adam Gazze şeridinde tüm bu iddialara karşı bir iş gerçekleştirdi.48 saat içerisinde İsrailliler ateşkes istediler. Süleymani’nin yaptıklarından birisi de budur. Süleymani her zaman toplantılarda köşede sessiz sakin oturan bir adamdı. Her zaman alçak gönüllü ve sakin bir şekilde toplantıları izlerdi. Bazen nerede olduğunu görmek için bakmanız gerekirdi.

Suriye ve Lübnan’da çalışmalar gerçekleştirdi. Direniş hareketleri Lübnan’ın da ABD’liler kaybedilmesini istemektedirler. Beyrut’a kadar gidip daha önce yaptıkları gibi tutuklama yapmak istemektedirler.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi