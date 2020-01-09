ABD - İran geriliminde son durum... "ABD askeri Ortadoğu'dan çıkabilir...'

Hacızade, sözlerini şöyle sürdürdü:



"ABD üssüne füze atışı sonrası düşmanın saldırmasını bekliyorduk. Bu nedenle kendimizi kapsamlı bir savaş için hazırlamıştık. Süleymani'ye yapılan saldırının hemen sonrasında bu saldırının hangi üsten yapıldığını tespit ettik. Önce Taci Üssü'nü ele aldık. Ama sonra daha stratejik ve önemli konumdaki Ayn el-Esed Üssü'nü hedef olarak seçtik. ABD'nin Irak'taki en büyük askeri üssü Ayn el-Esed'in komuta merkezi, askeri araçları, helikopter ve uçuş pistlerini hedef aldık."