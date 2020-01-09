ABD - İran geriliminde son durum... "ABD askeri Ortadoğu'dan çıkabilir...'
İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra tırmanışa geçen ABD ile İran arasındaki gerilim, Trump'ın dünkü açıklamalarından sonra durulmuş gibi görünse de yeni açıklamalar ile konu gündemdeki sıcaklığını korumaya devam ediyor. Bugün İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade'den ve ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar geldi. İşte ABD-İran geriliminde son durum ve son dakika haberleri...
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İranlı komutan Süleymani'nin öldürülmesinden sonra ABD ile İran arasındaki gerilim zirveye ulaştı. ABD Başkanı Trump'ın dünkü açıklamalarından sonra biraz da olsa durulan gerilim, yeni yapılan açıklamalar ile gündemdeki sıcaklığını korumaya devam ediyor. Trump, az önce yaptığı açıklamada ise ABD askerlerinin Ortadoğu'dan çıkabileceğini söyledi.
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İşte ABD-İran arasındaki gerilimde son dakika haberleri...
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'İRAN ASKERLERİNİN KAN BEDELİ...'
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, General Kasım Süleymani ve beraberindekilerin ABD tarafından öldürülmesini hatırlatarak, "İran askerlerinin kan bedeli, ülke lideri Ali Hamaney'in belirttiği gibi ABD'nin bölgeden tamamen çıkmasıdır." dedi.
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Süleymani'nin öldürülmesinin "bölge ve dünyada yeni gelişmelerin başlangıcı" olduğunu öne süren Hacızade, "ABD hava üssüne atılan füzeler, ABD'nin bölgeden çıkartılma sürecinin başlangıcıdır. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ABD üslerine tek bir kurşun bile sıkılmadı. Karşılık verilmesi beklenen bir durumdu. Kendimizi savaşa hazır hale getirmiştik. Sonraki adımlarımız daha geniş bir alanda ve daha sert olacaktı. Onların (ABD) kaçınmasıyla savaş olmadı." diye konuştu.
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Hacızade, sözlerini şöyle sürdürdü:
"ABD üssüne füze atışı sonrası düşmanın saldırmasını bekliyorduk. Bu nedenle kendimizi kapsamlı bir savaş için hazırlamıştık. Süleymani'ye yapılan saldırının hemen sonrasında bu saldırının hangi üsten yapıldığını tespit ettik. Önce Taci Üssü'nü ele aldık. Ama sonra daha stratejik ve önemli konumdaki Ayn el-Esed Üssü'nü hedef olarak seçtik. ABD'nin Irak'taki en büyük askeri üssü Ayn el-Esed'in komuta merkezi, askeri araçları, helikopter ve uçuş pistlerini hedef aldık."
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"BİRİLERİNİ VURMA PEŞİNDE DEĞİLDİK"
ABD'nin adımlarına göre ikinci saldırı dalgasının Irak'taki veya diğer bölgelerdeki üslerin hedef alınması olarak planlandığını dile getiren Hacızade, "Ayn el-Esed en büyük üs olmasının yanı sıra İran'a en uzak üs. Bu operasyonda Fatih-313'ten Kıyam füzelerine kadar bir dizi füze kullanıldı." dedi.
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Hacızade, "ABD askerlerinin koğuş ve yaşam alanlarını vurabilirdik. Fakat birilerini vurma peşinde değildik. Komuta merkezi ve askeri araçları vurmayı planlamıştık." ifadelerini kullandı.
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'DİRENİŞ GÜÇLERİ BÖLGEDE YENİDEN YAPILANIYOR' İDDİASI
Üsse saldırının ardından ABD ordusunun uçakla, Ürdün ve İsrail'e 9 yaralı taşıdığını öne süren Hacızade, şunları kaydetti:
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"ABD halkına sesleniyorum. Son operasyonlardan ders alsınlar. Yöneticilerine baskı yapsınlar. Bu bölgeden en az zararla bir an önce gitsinler. Sadece Irak'tan değil, Afganistan ve Arap ülkelerinden de gitsinler. Benden duymuş olmayın, bölgede direniş güçleri var ve yeni yapılanmalar gerçekleşiyor. Şimdi gitmezseniz, sonra daha fazla zarar ve perişanlıkla gidersiniz."
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Hacızade'nin konuşmasını yaptığı kürsünün arkasında, İran bayrağının yanı sıra İran'ın bölgedeki uzantıları olan "Lübnan Hizbullahı, Irak'taki Haşdi Şabi ve Hizbullah Tugayları ve Suriye'deki savaşta rejimle hareket eden Afganlardan oluşan Fatımiyyun ve Pakistanlılardan müteşekkil Zeynebiyyun Tugaylarının flamaları"nın bulunması dikkati çekti.
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TRUMP: ABD ASKERLERİ ORTADOĞU'DAN ÇIKABİLİR
ABD Başkanı Donald Trump, az önce yaptığı açıklamada “Amerika Birleşik Devletleri askerleri Ortadoğu’dan ayrılabilir, onların yerine ise NATO askerleri gidebilir” dedi. (Ayrıntılar geliyor...)
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Trump, İran'da düşen yolcu uçağına ilişkin de 'Çok kötü bir şey olduğuna yönelik şüphelerim var.' değerlendirmesinde bulundu.
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NYT: BEYAZ SARAY, 3 SAAT ÖNCE HABERDARDI
New York Times gazetesi, dün sabaha karşı İran füzelerinin Irak’ta bulunan ABD üssünü hedef almasından önce Beyaz Saray’ın saldırıdan haberi olduğunu yazdı.
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NYT’nin iddiasına göre, Washington’daki yerel saatle 14.00'den kısa bir süre sonra Beyaz Saray'a bahsi geçen istihbarat mesajı geldi.