ABD, İran geriliminde son dakika gelişmesi: ABD askerlerinin olduğu yerleri bilerek ıskaladılar

ABD Başkanı Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamada İran ile yaşanan gerilimle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Trump, “Orada devasa ölçüde pahalı bir üs inşa ettik. Milyarlarca dolara mal oldu. Benden çok önce yapılmıştı. Harcamalarımız için geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız." demişti.