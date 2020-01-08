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Dünya
Haber Giriş: 08 Ocak 2020 - 06:29, /

ABD, İran geriliminde son dakika gelişmesi: ABD askerlerinin olduğu yerleri bilerek ıskaladılar

İran'ın Irak'taki ABD üssünü vurmasının üzerine son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

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ABD - İran geriliminde taraflardan son dakika açıklamaları peş peşe geliyor.

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CNN International'ın son dakika olarak aktardığı habere göre Trump yönetiminde "İran'ın ABD askerlerinin olduğu yerleri bilerek ıskaladığı" inancının arttığı bildirildi.

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İran Devrim Muhafızları Ordusunun, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne füzelerle düzenlediği saldırı sırasında, füzelerin bazı parçaları, üssün yakınındaki Enbar eyaletinin El Bağdadi nahiyesinin kırsal alanına düştü.

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Füze kalıntılarının fotoğrafları paylaşıldı.

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Sabah saatlerinde Irak'tan gelen son dakika haberine göre İran, ABD'nin Irak'ın Erbil ve Anbar şehirlerinde bulunan hava askeri üslerine saldırı düzenledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun saldırıyı balistik füzelerle gerçekleştirdiği öğrenildi.

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Orta Doğuda yayın yapan ABD merkezli TV kanalı El Hurra, Ayn el-Esad üssünün vurulma anının görüntülerini yayınladı.

İran Devlet Televizyonu, Irak'taki saldırıda 80 ABD askerinin öldüğünü duyurdu.

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Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenledi.

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Orta Doğuda yayın yapan ABD merkezli TV kanalı El Hurranın, ’Ayn el-Esad üssünün vurulma anı’ başlığı ile yayınladığı görüntüde, füzenin düşüşe geçtiği ve patlamanın gerçekleştiği görüldü. İran Devlet Televizyonu, Irak'taki saldırıda 80 ABD askerinin öldüğünü duyurdu.

9IRAK DETAYLARI AÇIKLADI

IRAK DETAYLARI AÇIKLADI

Irak ordusu füze saldırısı ile ilgili detaylı bilgilendirme yaptı. Yetkililer, sabaha karşı 1:45-2:45 arasında 22 füze atıldığını Irak güçlerinden kayıp olmadığını 5 füze Erbil'e diğer füzelerin ise koalisyon güçleri merkezine isabet ettiği açıklandı.

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ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık'ta Irak'a gelerek, Ayn el Esed Hava Üssü'ndeki ABD askerlerini ziyaret etmişti.

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İran, Irak’ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad ve Erbil üslerini hedef aldı. Geçtiğimiz Pazartesi günü açıklama yapan Trump, bu üsleri işaret ederek “Orada devasa ölçüde pahalı bir üs inşa ettik. Milyarlarca dolara mal oldu.” demişti.

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Saldırıda ise Kasım Süleymani detayı dikkat çekti. İran’ın bu hamlesi Süleymani’nin öldürüldüğü saatte ve henüz toprağa verilmeden gerçekleştirildi.

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ABD Başkanı Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamada İran ile yaşanan gerilimle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Trump, “Orada devasa ölçüde pahalı bir üs inşa ettik. Milyarlarca dolara mal oldu. Benden çok önce yapılmıştı. Harcamalarımız için geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız." demişti.

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Trump ayrıca İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık vermesi durumunda ABD'nin buna yanıtının çok büyük olacağını söylemişti.

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İran'ın ABD üslerini vurma anları kamerada

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