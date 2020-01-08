Haber Giriş: 08 Ocak 2020 - 06:29,
ABD, İran geriliminde son dakika gelişmesi: ABD askerlerinin olduğu yerleri bilerek ıskaladılar
Sabah saatlerinde Irak'tan gelen son dakika haberine göre İran, ABD'nin Irak'ın Erbil ve Anbar şehirlerinde bulunan hava askeri üslerine saldırı düzenledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun saldırıyı balistik füzelerle gerçekleştirdiği öğrenildi.
Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenledi.
IRAK DETAYLARI AÇIKLADI
Irak ordusu füze saldırısı ile ilgili detaylı bilgilendirme yaptı. Yetkililer, sabaha karşı 1:45-2:45 arasında 22 füze atıldığını Irak güçlerinden kayıp olmadığını 5 füze Erbil'e diğer füzelerin ise koalisyon güçleri merkezine isabet ettiği açıklandı.
İran, Irak’ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad ve Erbil üslerini hedef aldı. Geçtiğimiz Pazartesi günü açıklama yapan Trump, bu üsleri işaret ederek “Orada devasa ölçüde pahalı bir üs inşa ettik. Milyarlarca dolara mal oldu.” demişti.
ABD Başkanı Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamada İran ile yaşanan gerilimle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Trump, “Orada devasa ölçüde pahalı bir üs inşa ettik. Milyarlarca dolara mal oldu. Benden çok önce yapılmıştı. Harcamalarımız için geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız." demişti.
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