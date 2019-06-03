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    ABD Başkanı Trump İngiltere'de... Dikkat çeken kare...

    ABD Başkanı Donald Trump, Kraliçe 2. Elizabeth'in daveti üzerine 3 günlük bir devlet ziyareti için İngiltere'ye geldi. Trump'ı saraya varışlarında İngiltere Veliaht Prensi Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla karşıladı. Kraliçe 2. Elizabeth'in Trump'ın helikopterinin indiği alana gitmemesi dikkati çekti.

    Fotoğraflar: AFP-AP-AA
    03.06.2019 - 19:57 | Son Güncelleme:
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    ABD Başkanı Trump İngilterede... Dikkat çeken kare...Next

    ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyareti kapsamında Kraliçe 2. Elizabeth'le bir araya geldi.

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