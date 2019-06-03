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ABD Başkanı Trump İngiltere'de... Dikkat çeken kare...
ABD Başkanı Donald Trump, Kraliçe 2. Elizabeth'in daveti üzerine 3 günlük bir devlet ziyareti için İngiltere'ye geldi. Trump'ı saraya varışlarında İngiltere Veliaht Prensi Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla karşıladı. Kraliçe 2. Elizabeth'in Trump'ın helikopterinin indiği alana gitmemesi dikkati çekti.
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