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ABD basını yazdı! Nusret'in büyük başarısı

Nusret Gökçe başarısının yanı sıra özel yaşamıyla da dünyada gündem oldu. 35 yaşındaki işadamı, New York Post’un hazırladığı ‘En seksi ve gözde 25 bekar’ listesine girerek şaşırttı...
Fotoğraflar: Instagram

Hürriyet Haber
24.07.2018 - 09:54 | Son Güncelleme:
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ABD basını yazdı Nusretin büyük başarısıNext

Nusret Gökçe başarısının yanı sıra özel yaşamıyla da dünyada gündem oldu. 35 yaşındaki işadamı, New York Post’un hazırladığı ‘En seksi ve gözde 25 bekar’ listesine girerek şaşırttı...

Etiketler: Nusret , nusret abd

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