ABD basını duyurdu! Adriana Lima, Metin Hara ayrıldı
Amerikan basını bir süredir birlikte olan Metin Hara-Adriana Lima çiftinin ayrıldığını duyurdu. Haber, 'Lima piyasaya geri döndü' başlığıyla duyuruldu. ancak Metin Hara sosyal medya hesabında bir kaç saat önce 'ilişkimizde sorun yok' mesajı paylaştı.
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