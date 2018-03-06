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ABD basını duyurdu! Adriana Lima, Metin Hara ayrıldı

Amerikan basını bir süredir birlikte olan Metin Hara-Adriana Lima çiftinin ayrıldığını duyurdu. Haber, 'Lima piyasaya geri döndü' başlığıyla duyuruldu. ancak Metin Hara sosyal medya hesabında bir kaç saat önce 'ilişkimizde sorun yok' mesajı paylaştı.

Hürriyet Haber
06.03.2018 - 12:35 | Son Güncelleme:
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ABD basını duyurdu Adriana Lima, Metin Hara ayrıldıNext

Amerikan basını bir süredir birlikte olan Metin Hara-Adriana Lima çiftinin ayrıldığını duyurdu. Haber, 'Lima piyasaya geri döndü' başlığıyla duyuruldu

Etiketler: adrina lima , Adriana Lima , Metin Hara

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