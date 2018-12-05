ABD, baba Bush’a veda etti

Hayattaki tüm ABD başkanlarının hazır bulunduğu merasime ülke siyasetinin önde gelen isimlerinin yanı sıra Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Prensi Charles, Ürdün Kralı Abdullah ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da katıldı.
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