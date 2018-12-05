Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>ABD, baba Bush’a veda etti

    ABD, baba Bush’a veda etti

    ABD, 41. Başkan George H. W. Bush’a başkent Washington’daki Ulusal Katedral’de düzenlenen törenle veda etti.

    Fotoğraflar: AP/AFP
    05.12.2018 - 18:58 | Son Güncelleme:
    1 / 16
    ABD, baba Bush’a veda ettiNext

    Hayattaki tüm ABD başkanlarının hazır bulunduğu merasime ülke siyasetinin önde gelen isimlerinin yanı sıra Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Prensi Charles, Ürdün Kralı Abdullah ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da katıldı.

    Etiketler: cenaze töreni

    En Yeni Foto Galeriler

    Ersun Yanal'da son dakika! Anlaşma...

    Ersun Yanal'da son dakika! Anlaşma...

    ABD, baba Bush’a veda etti

    ABD, baba Bush’a veda etti

    İstanbul'da korkutan yangın!

    İstanbul'da korkutan yangın!

    Özünde güzel

    Özünde güzel

    Karşılaşmayı böyle izlediler!

    Karşılaşmayı böyle izlediler!

    VAR olmasaydı puan durumu ne olurdu? F.Bahçe...

    VAR olmasaydı puan durumu ne olurdu? F.Bahçe...

    Makarna onsuz olmaz! İşte her damak zevkine uygun değişik makarna sosu tarifleri

    Makarna onsuz olmaz! İşte her damak zevkine uygun değişik makarna sosu tarifleri

    Program tanıtımını abarttı

    Program tanıtımını abarttı

    Ünlü oyuncu Sean Penn, İstanbul'da

    Ünlü oyuncu Sean Penn, İstanbul'da

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2018
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.