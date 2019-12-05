‘AB kapısında ölüyoruz’

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bosna Hersek’in Bihaç şehri yakınlarındaki ormanlık alanda bulunan Vucjak Kampı’nda kalan 500’e yakın düzensiz göçmen, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede hayatta kalma mücadelesi veriyor. Olumsuz yaşam ve hijyen koşullarının bulunduğu ve sadece çadırlardan oluşan kampa mevsimin ilk karının yağmasıyla, buradaki yüzlerce göçmen için şartlar çok daha kötü bir hal aldı.
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Avrupa Birliği (AB) üyesi Hırvatistan sınırına yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan kampta yaşam mücadelesi veren göçmenler, sınır kapılarının açılmasını ve Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya gibi Avrupa ülkelerine ilerlemelerine izin verilmesini talep ediyor.
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İlerlemelerine izin verilmediği için 2 gündür Kızılhaç tarafından dağıtılan yemekleri de yemeyen göçmenler, erittikleri kar suları ile yıkanıyor, ormandan topladıkları odunlarla yaktıkları ateşlerde ısınmaya çalışıyor.
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Aralarında 13-14 yaşlarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, kampın orta yerine astıkları ve üzerinde, “Biz burada ölüyoruz. AB’den sınırları açmasını istiyoruz” yazılı pankartla yetkililerden sıkıntılarına çare olmalarını istiyor.
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Yetkililer, aylardır içme suyu bulunmayan, etrafta çöpten yığınların oluştuğu, karın da yağmasıyla oluşan çamurda yürümenin dahi zor olduğu kampın başka bir bölgeye taşınması için çağrıda bulunsa da henüz bu konuda atılmış somut bir adım bulunmuyor.
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Kampta kısıtlı imkânlarla yöresel yemekler pişiren göçmenler ise başka bir bölgeye taşınmayı değil, sadece sınırın açılmasını ve ilerlemelerine izin verilmesini bekliyor.
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Afganistan’dan gelen Muhammed, şu an için en büyük sorunlarının soğuk hava ve kar yağışı olduğunu belirterek, 2 gündür geceleri hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle çok üşüdüklerini söyledi. Kamptaki çadırlarda soba olmadığını anlatan Muhammed, “Biz yardım istemiyoruz. Yolların açılmasını ve ilerlememize izin verilmesini istiyoruz. Bu hayat değil” dedi.
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Karın yağması ve havaların soğuması nedeniyle kamptaki çok sayıda kişinin hastalandığına dikkati çeken Muhammed, yoğun kar yağışı nedeniyle bazı çadırların çöktüğünü ve hayatın kendileri için daha da zorlaştığını kaydetti.
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Bosna Hersek’te kalmak istemediklerini vurgulayan Muhammed, “Burada 6 ay kalanlar var. Bize aşağıdaki kamplara gitmemizi söylüyorlar ama kıştan sonra yine buraya geleceğiz. Bunun bir faydası yok. Bize yapılacak en büyük yardım, yolların açılmasıdır” dedi.
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Pakistan’dan gelen Ekmel de iki gündür kendileri için getirilen yemek, odun ve soba gibi yardımları kabul etmediklerini belirterek, “Buradaki hiç kimse yardım istemiyor. Sadece kapıların açılmasını istiyor” diye konuştu. Geceleri donmamak için uyumaya korktuklarını anlatan Ekmel, gece boyunca ateşin başında oturup sohbet ettiklerini dile getirdi. Kampta onlarca defa sınırı kaçak geçmek isteyenler olduğunu söyleyen Ekmel, bu kişilerin Hırvatistan polisi tarafından yakalandığını ve dövüldükten sonra yeniden Bosna Hersek’e gönderildiğini ifade etti.
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Bir diğer Afganistan vatandaşı Ahmed de bir hafta önce Vucjak Kampı’na geldiğini söyleyerek, “Geceleri çok soğuk oluyor. İlk kar yağdı, devamı da gelecek. Dağlarda çok kar var. O yüzden sınırdan geçmeye çalışan da az. Burada çocuklar var, yaşlılar var. Belki yetişkinler için sıkıntı değil ama çocuklar için çok soğuk burası” diye konuştu. Kamptaki Türk Kızılayı’nın gönderdiği çadırların işlerini bir nebze de olsa kolaylaştırdığını kaydeden Ahmed, “Allah Türkiye’den razı olsun. Bu çadırlar da olmasaydı burası çok daha kötü olurdu” ifadelerini kullandı.