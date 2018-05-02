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    AA, ABD'de böyle görüntüledi!

    Türkiye'de yargı süreçleri sonucunda 15 Temmuz darbe girişiminde bulunduğu kesinleşen Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) ABD'deki kurumlarında üst düzey yöneticilik yapan Recep Özkan ve Mevlüt Hilmi Çınar, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

    AA
    02.05.2018 - 11:35 | Son Güncelleme:
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    AA, ABDde böyle görüntülediNext

    AA ekibi, FETÖ'nün iki önemli ismini Washington'da buluştukları otelde ve sonrasında gittikleri mekanda bir arada görüntüledi. FETÖ'nün ABD'deki örgütlenmesinde uzun yıllar görev yaptıkları ve Amerikalı siyasetçilerle görüşmelerde yer aldıkları iddia edilen Çınar ile FETÖ'nün özellikle finansal ayağında aktif rol oynayan Özkan, Washington'daki Hampton Inn adlı otelin bahçesinde konuşurken AA'nın objektifine yakalandı. Otelin bahçesindeki konuşmalarının ardından birlikte yakınlardaki başka bir mekana geçen iki isim burada yaklaşık 2,5 saat kaldı.

    Etiketler: terörist , gündem

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