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Ekonomi
19 Aralık 2019 - 09:28,

A101’de bu hafta neler var? 19 Aralık A101 aktüel kataloğunun tamamı

A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da ilgiyle karşılandı. Perşembe günleri market raflarında yerini alan A101 aktüel ürünleri sınırlı, bu nedenle vatandaşlar günler öncesinden kataloğu takip ediyor. Cep telefonu, buzdolabı, elektrikli süpürge gibi pek çok ürünün alıcısını beklediği 19 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde aldın aldın fırsatları merak uyandırıyor. İşte 19 Aralık A101 aktüel kataloğunun tamamı

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1

19 Aralık aktüel kataloğu, A101 kampanya gününün gelmesiyle birlikte ilgi görmeye başladı. 19 Aralık A101 aktüel kataloğu günler öncesinden paylaşılmıştı. Katalogda bu hafta çamaşır makinesi, Honor Cep Telefonu ve ultra HD TV ön plana çıkıyor. A101’in aktüel fırsatlarında faydalanmak isteyen milyonlarca vatandaş 'Bu hafta A101 indirimlerinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte 19 Aralık A101 aktüel kataloğunun tamamı...

2

Samsung 43RU7090 43" Ultra HD 4K Smart Tv

- 2 adet USB girişi

- Ekran aynalama

- 20 watt ses çıkışı

- Wi-Fi

- 3 adet HDMI girişi

-İnce dizayn

-USB'den film oynatma

-Ücretsiz montaj

-2 yıl Samsung Türkiye garantisi

-Smart TV

-UHD Uydu alıcı

-UHD TV

Üretim Yeri: Güney Kore

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Seg Çamaşır Makinesi Scm 9100

Derinlik (cm) 52,7

Led göstergeVar

Enerji SınıfıA++

Genişlik (cm)59,7

Yıkama (kg)9

Program Sayısı15

RenkBeyaz

Hızlı yıkama15 dakika

Ön YıkamaVar

Zaman erteleme fonksiyonuVar

Yükseklik (cm)84,5

Garanti Süresi (Ay)24

Günlük 60 derece / 60 dakika yıkamaVar

Çocuk kilidiVar

Üretim Yeri: Türkiye

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Elton EL32DAB3037 32" Uydu Alıcılı Led Tv

- 200 Hz- Uydu alıcı dahildir.-Mega Contras-2x8 W ses çıkışı-2 adet HDMI girişi-1 adet USB girişi-Coaxcial ses çıkışı-PC IN (VGA üzerinden)-PC audio ses girişi-2 yıl garanti- 5 MP ön kamera

Honor 8S 32 GB Cep Telefonu

- 13 MP arka kamera

- Geniş açı lens

- Çift SIM kart

- 3020 mah pil

- 2 GB Ram

- 32 GB dahili hafıza

- 5.71" Damla Çentikli full view ekran

- Honor 24 saatte servis desteği A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

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