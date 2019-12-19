A101’de bu hafta neler var? 19 Aralık A101 aktüel kataloğunun tamamı

19 Aralık aktüel kataloğu, A101 kampanya gününün gelmesiyle birlikte ilgi görmeye başladı. 19 Aralık A101 aktüel kataloğu günler öncesinden paylaşılmıştı. Katalogda bu hafta çamaşır makinesi, Honor Cep Telefonu ve ultra HD TV ön plana çıkıyor. A101’in aktüel fırsatlarında faydalanmak isteyen milyonlarca vatandaş 'Bu hafta A101 indirimlerinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte 19 Aralık A101 aktüel kataloğunun tamamı...