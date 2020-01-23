A101 aktüel ürünler kataloğundaki ürünler market raflarında - İşte 23 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu
A101'in aktüel ürünler kataloğundaki ürünler market raflarında yer aldı. Her hafta perşembe günleri indirimli ürünlerini satışa sunan A101, aktüel ürünler kataloğunu günler öncesinden müşterileriyle paylaşmıştı. Peki, bu hafta indirimli ürünler arasında neler var? İşte 23 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu
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A101 23 Ocak 2020 Aktüel ürünler kataloğu ilgi görmeye devam ediyor. A101 aktüel ürünler kataloğundaki; Toshiba LED TV, Honor 8C Cep Telefonu, SEG Çamaşır ve Bulaşık Makinası, katlanabilir yaylı yatak ve porselen Takımı gibi birçok teknoloji, gıda ve ev araç gereç ürünleri 23 Ocak Perşembe günü itibariyle satışta. Peki, A101 kataloğunda başka hangi ürünler var? İşte öne çıkan indirimli ürünler...Toshiba 58UL3A63DT 58" Ultra HD Smart Led TV
Çözünürlük : 3840x2160 px
Dahili Uydu Alıcılı : Var
Ekran Boyutu : 58" / 147 cm
Görüntü Teknolojisi : LED
HDMI Giriş Sayısı : 4
Smart TV : Var
Wi-Fi : Var
USB Port Sayısı : 2
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Toshiba 43L2863DAT 43" Smart Fhd Led TV
TEKNİK ÖZELLİKLER
Dahili HD uydu alıcılı
1 adet Scart girişi
3 adet HDMI girişi
2 adet USB girişi
Netflix * Wlan
3 yıl garanti
Kutusu hasarlı olan Televizyonları tespit ettiğiniz takdirde, kargo firmasına tutanak tutturarak ürünü kabul etmeyiniz.