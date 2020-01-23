A101 aktüel ürünler kataloğundaki ürünler market raflarında - İşte 23 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 23 Ocak 2020 Aktüel ürünler kataloğu ilgi görmeye devam ediyor. A101 aktüel ürünler kataloğundaki; Toshiba LED TV, Honor 8C Cep Telefonu, SEG Çamaşır ve Bulaşık Makinası, katlanabilir yaylı yatak ve porselen Takımı gibi birçok teknoloji, gıda ve ev araç gereç ürünleri 23 Ocak Perşembe günü itibariyle satışta. Peki, A101 kataloğunda başka hangi ürünler var? İşte öne çıkan indirimli ürünler...Toshiba 58UL3A63DT 58" Ultra HD Smart Led TV



Çözünürlük : 3840x2160 px



Dahili Uydu Alıcılı : Var



Ekran Boyutu : 58" / 147 cm



Görüntü Teknolojisi : LED



HDMI Giriş Sayısı : 4



Smart TV : Var



Wi-Fi : Var



USB Port Sayısı : 2