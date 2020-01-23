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Haber Giriş: 23 Ocak 2020 - 08:56, /

A101 aktüel ürünler kataloğundaki ürünler market raflarında - İşte 23 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu

A101'in aktüel ürünler kataloğundaki ürünler market raflarında yer aldı. Her hafta perşembe günleri indirimli ürünlerini satışa sunan A101, aktüel ürünler kataloğunu günler öncesinden müşterileriyle paylaşmıştı. Peki, bu hafta indirimli ürünler arasında neler var? İşte 23 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu

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A101 23 Ocak 2020 Aktüel ürünler kataloğu ilgi görmeye devam ediyor. A101 aktüel ürünler kataloğundaki; Toshiba LED TV, Honor 8C Cep Telefonu, SEG Çamaşır ve Bulaşık Makinası, katlanabilir yaylı yatak ve porselen Takımı gibi birçok teknoloji, gıda ve ev araç gereç ürünleri 23 Ocak Perşembe günü itibariyle satışta. Peki, A101 kataloğunda başka hangi ürünler var? İşte öne çıkan indirimli ürünler...Toshiba 58UL3A63DT 58" Ultra HD Smart Led TV

Çözünürlük : 3840x2160 px

Dahili Uydu Alıcılı : Var

Ekran Boyutu : 58" / 147 cm

Görüntü Teknolojisi : LED

HDMI Giriş Sayısı : 4

Smart TV : Var

Wi-Fi : Var

USB Port Sayısı : 2

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Toshiba 43L2863DAT 43" Smart Fhd Led TV

TEKNİK ÖZELLİKLER

Dahili HD uydu alıcılı

1 adet Scart girişi

3 adet HDMI girişi

2 adet USB girişi

Netflix * Wlan

3 yıl garanti

Kutusu hasarlı olan Televizyonları tespit ettiğiniz takdirde, kargo firmasına tutanak tutturarak ürünü kabul etmeyiniz.

Üretim Yeri: Türkiye

Honor 8C 32 GB Cep Telefonu - Sarı

-13 MP + 2MP çift arka kamera

-8MP özçekim kamerası ve LED flaş

-Snapdragon 632 yonga seti

-3 GB RAM

-32 GB dahili depolama

-Çift sim kart ve çift 4,5 G

-Tüv Rheinland sertifikalı göz koruma modu

-Kedi gözü tasarımı

-6.26" Fullview çentikli ekran

-4000 mah gün boyu bitmeyen pil ömrü

-24 saatte Honor servis desteği

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Seg Çamaşır Makinesi Scm 9100

Derinlik (cm):52,7

Led gösterge:Var

Enerji Sınıfı:A++

Genişlik (cm):59,7

Yıkama (kg):9

Program Sayısı:15

Renk:Beyaz

Hızlı yıkama:15 dakika

Ön Yıkama:Var

Zaman erteleme fonksiyonu:Var

Yükseklik (cm):84,5

Garanti Süresi (Ay):24

Günlük 60 derece / 60 dakika yıkama:Var

Çocuk kilidi:Var

Üretim Yeri: Türkiye

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