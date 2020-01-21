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Haber Giriş: 21 Ocak 2020 - 11:16, /

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı – İşte 23 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu

Perşembe günleri raflarda yer alacak olan indirimli ürünleri içeren A101 aktüel kataloğu yayınlandı. Sezonluk ürünlerin yanı sıra indirimli teknoloji ürünleri ve mutfak araç gereçlerinin yer aldığı A 101 indirimli ürünler kataloğu günler öncesinden paylaşıldı. Peki, bu hafta katalogda hangi ürünler var? İşte 23 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu

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A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi görüyor. “23 Ocak Perşembe’den itibaren” başlığıyla paylaşılan A101 aktüel ürünler kataloğunda tekstil ürünlerinden dekorasyona, beyaz eşyadan oyuncaklara pek çok çeşit var. Sınırlı sayıdaki aktüel ürünleri kaçırmayan istemeyen vatandaşlar özellikle teknolojik ürünlere ilgi gösteriyor. İşte 23 Ocak aktüel ürünler kataloğu...

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3

HONOR 8C CEP TELEFONU

-13 MP + 2MP çift arka kamera

-8MP özçekim kamerası ve LED flaş

-Snapdragon 632 yonga seti-3 GB RAM

-32 GB dahili depolama

-Çift sim kart ve çift 4,5 G

-Tüv Rheinland sertifikalı göz koruma modu

-Kedi gözü tasarımı

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Ön Yıkama

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