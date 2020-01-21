A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı – İşte 23 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu
Perşembe günleri raflarda yer alacak olan indirimli ürünleri içeren A101 aktüel kataloğu yayınlandı. Sezonluk ürünlerin yanı sıra indirimli teknoloji ürünleri ve mutfak araç gereçlerinin yer aldığı A 101 indirimli ürünler kataloğu günler öncesinden paylaşıldı. Peki, bu hafta katalogda hangi ürünler var? İşte 23 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu…
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A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi görüyor. “23 Ocak Perşembe’den itibaren” başlığıyla paylaşılan A101 aktüel ürünler kataloğunda tekstil ürünlerinden dekorasyona, beyaz eşyadan oyuncaklara pek çok çeşit var. Sınırlı sayıdaki aktüel ürünleri kaçırmayan istemeyen vatandaşlar özellikle teknolojik ürünlere ilgi gösteriyor. İşte 23 Ocak aktüel ürünler kataloğu...