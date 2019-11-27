Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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A101 28 Kasım aktüel ürünler kataloğu ile televizyon süpürge ve cep telefonu fırsatı!
A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde 28 Kasım Perşembe günü Hi-Level marka televizyon, Fantom marka elektrikli süpürge, Samsung marka mikrodalga fırın ve Honor marka akıllı bileklik hediyeli cep telefonu dikkat çekiyor. Peki, A101 28 Kasım aktüel ürünler kataloğu içerisinde başka hangi ürünler yer alıyor? İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler hakkında detaylı bilgiler
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A101 28 Kasım aktüel ürünler kataloğu içerisinde şarjlı matkap, cep telefonu, smart televizyon ve dikiş makinesi gibi pek çok ürün yer alıyor. İşte, elektronik temelli ürünlerin yoğunluklu olarak yer aldığı A101 28 Kasım aktüel ürünler kataloğu içerisinde ürünler hakkında detaylı bilgiler A101 28 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
Hi Level 49" Ultra HD Smart Led TV özellikleri
-49" 123 cm
-4K HDR Ultra HD
-Netflix
-Youtube
-Wi-Fi
-USB 1x
-2xHDMI
-UHD Uydu alıcısı
-Wireless display
-Smart TV
-2 yıl Vestel servis güvencesindedir.
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Fantom CC3500 850 W Toz Torbasız Süpürge özellikleri
850 W
Multi Cyclonic Torbasız
Otomatik
~5 m
4,5L
3 Yıl Garanti
Üretim Yeri: Türkiye
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Honor 9X 128 GB Cep Telefonu özellikleri
-6.59" Honor full view büyük ekran
-Çentiksiz %92+ ekran kasa oranı ile neredeyse çerçevesiz tasarım
-48 MP ana kamera, f/1.8 diyafram
-8 MP 120 derece geniş açı kamerası
-2 MP derinlik sensörü
-16 MP pop-up özçekim kamerası
-4 GB RAM + 128 GB dahili hafıza
-Yüksek performanslı yapay zekalı Kirin 710F işlemci
-4000 mah batarya
-2 yıl Honor Türkiye garantisi
*Honor 9X cep telefonu alana Honor Band 5 hediye
*7 iş gününde kargo ile ücretsiz adresinize teslimat
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Seg SNF 3700 A+ NoFrost Buzdolabı
- 370 L brüt hacim
- Vestel servis güvencesinde 2 yıl garanti
- A+ sınıfı
- Ücretsiz teslimat ve kurulum
- Yükseklik : 170,5 cm / Genişlik : 59,5 cm / Derinlik : 68,2 cm