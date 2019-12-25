A101 26 Aralık aktüel ürünler kataloğu içinde bu hafta neler var? Elektrikli araba sürprizi!
A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde 26 Aralık Perşembe günü yine birbirinden farklı ürünler yer alıyor. Elektronik Org, 3 boy kumaş valiz ve canlı çiçek gibi birçok ürünün yer aldığı A101 26 Aralık aktüel ürünler kataloğu içerisinde elektrikli araba dikkat çekiyor. İşte, A101 26 Aralık aktüel ürünler kataloğu içinde bu hafta yer alan televizyon, cep telefonu ve elektrikli araba detayları
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
A101 26 Aralık aktüel ürünler kataloğu bu hafta cipten gazoza, meyve suyundan çikolataya, deterjandan cep telefonuna pek çok ürün müşterilerle buluşuyor. 26 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde smart televizyon ve cep telefonu da dikkat çekiyor. Peki, A101 26 Aralık aktüel ürünler kataloğu içerisindeki ürünler hakkında detaylı bilgiler
A101 26 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?
Evin ihtiyacı çift kişilik nevresim, sofra bezi ve klozet takımı gibi ürünlerin haricinde elektronik ihtiyacını karşılamak için cep telefonu, smart televizyon, usb bellek vb. birçok ürünün yer alacağı A101 26 Aralık aktüel ürünler kataloğu perşembe günü pek çok yelpazeden ürünü satışa sunacak.
İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu hakkında detaylı bilgiler...
2
A101 ÇİFT TEKERLİ BAVUL
Çift tekerlekli dik duruş sağlayan denge aparatlı
Malzeme : imperteks kumaş
Evalı ön gövde
2 adet fermuarlı ön cep
Tek kademe çekçek sistemi
Sabitlenmiş şifreli kilit sistemi
Suni deri üzeri dijital logo baskı
3
Samsung 55RU7300 55" UHD Curved TV
-İnce dizayn
- 4K
-2 adet USB girişi
-Ekran aynalama
-20 W ses çıkışı
-Wi-Fi
-50 Hz
-3 adet HDMI girişi
-USB'den film oynatma
-Smart
-UHD çözünürlük
-Tek kumanda özelliği
-Bluetooth
-Dahili UHD uydu alıcılı
-Kavisli ekran
4
TOSHIBA 43L2863DAT
TEKNİK ÖZELLİKLER
Dahili HD uydu alıcılı
1 adet Scart girişi
3 adet HDMI girişi
2 adet USB girişi
Netflix * Wlan
3 yıl garanti
Kutusu hasarlı olan Televizyonları tespit ettiğiniz takdirde, kargo firmasına tutanak tutturarak ürünü kabul etmeyiniz.