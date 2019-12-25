MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriA101 26 Aralık aktüel ürünler kataloğu içinde bu hafta neler var? Elektrikli araba sürprizi!
GeriGündem A101 26 Aralık aktüel ürünler kataloğu içinde bu hafta neler var? Elektrikli araba sürprizi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
25 Aralık 2019 - 17:42,

A101 26 Aralık aktüel ürünler kataloğu içinde bu hafta neler var? Elektrikli araba sürprizi!

A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde 26 Aralık Perşembe günü yine birbirinden farklı ürünler yer alıyor. Elektronik Org, 3 boy kumaş valiz ve canlı çiçek gibi birçok ürünün yer aldığı A101 26 Aralık aktüel ürünler kataloğu içerisinde elektrikli araba dikkat çekiyor. İşte, A101 26 Aralık aktüel ürünler kataloğu içinde bu hafta yer alan televizyon, cep telefonu ve elektrikli araba detayları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

A101 26 Aralık aktüel ürünler kataloğu bu hafta cipten gazoza, meyve suyundan çikolataya, deterjandan cep telefonuna pek çok ürün müşterilerle buluşuyor. 26 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde smart televizyon ve cep telefonu da dikkat çekiyor. Peki, A101 26 Aralık aktüel ürünler kataloğu içerisindeki ürünler hakkında detaylı bilgiler

A101 26 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

Evin ihtiyacı çift kişilik nevresim, sofra bezi ve klozet takımı gibi ürünlerin haricinde elektronik ihtiyacını karşılamak için cep telefonu, smart televizyon, usb bellek vb. birçok ürünün yer alacağı A101 26 Aralık aktüel ürünler kataloğu perşembe günü pek çok yelpazeden ürünü satışa sunacak.

İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu hakkında detaylı bilgiler...

2

A101 ÇİFT TEKERLİ BAVUL

Çift tekerlekli dik duruş sağlayan denge aparatlı

Malzeme : imperteks kumaş

Evalı ön gövde

2 adet fermuarlı ön cep

Tek kademe çekçek sistemi

Sabitlenmiş şifreli kilit sistemi

Suni deri üzeri dijital logo baskı

3

Samsung 55RU7300 55" UHD Curved TV

-İnce dizayn

- 4K

-2 adet USB girişi

-Ekran aynalama

-20 W ses çıkışı

-Wi-Fi

-50 Hz

-3 adet HDMI girişi

-USB'den film oynatma

-Smart

-UHD çözünürlük

-Tek kumanda özelliği

-Bluetooth

-Dahili UHD uydu alıcılı

-Kavisli ekran​

4

TOSHIBA 43L2863DAT

TEKNİK ÖZELLİKLER

Dahili HD uydu alıcılı

1 adet Scart girişi

3 adet HDMI girişi

2 adet USB girişi

Netflix * Wlan

3 yıl garanti

Kutusu hasarlı olan Televizyonları tespit ettiğiniz takdirde, kargo firmasına tutanak tutturarak ürünü kabul etmeyiniz.

5

Honor 9 Lite 32 GB Cep Telefonu - Siyah

Android 8.0 Oreo

Kirin 659 8 çekirdekli işlemci

Yüz tanıma

0.2 saniyede parmak izi okuma

3000 mAh batarya

4.5G

Özel ayna tasarımı

5.65’ Full HD+ ekran

Fullview 18:9 geniş ekran

3 GB RAM

32 GB dahili hafıza

13 MP + 2 MP çift arka kamera

13 MP + 2 MP çift ön kamera

6

Samsung MS23K3515AW Mikrodalga Fırın

23 L

Gösterge tipi LED

Seramik iç yüzey

Deodorization (Koku Temizleme Programı)

2 Yıl Garanti

7

Fantom CC3500 850 W Toz Torbasız Süpürge

850 W

Multi Cyclonic Torbasız

Otomatik

~5 m

4,5L

3 Yıl Garanti

8

Piranha Karaoke Mikrofon - Siyah

-Bluetooth bağlantı

-Yankı (echo) efekt

-Bas tiz ses kontrol

-Ses kayıt

-Çift hoparlör çıkışı

-2 yıl garanti

9

Next Minix HD Punto Uydu Alıcısı

5.000 uydu kanalı kapasitesi

-USB girişi 2 adet

-HDMI çıkışı

-Dijital ses çıkışı

-Full HD Video çözünürlüğü

-Kayıt ve timeshift özelliği (usb bellek ile)

-USB Wi-Fi aygıt (MT-7601) desteği

-USB medya oynatıcı özelliği

-USB aygıt üzerinden yazılım güncelleme

-Kumanda mevcut

-HDMI kablo mevcut

-2 yıl garanti

10

Brillant Çift Kişilik Nevresim Takımı

-%100 pamuk

-Nevresim: 200x220 cm

-Çarşaf: 240x260 cm

-Yastık kılıfı: 50x70 cm (2 adet)

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi