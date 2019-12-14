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Magazin
14 Aralık 2019 - 09:31,

9'uncu Geleneksel Streamy Ödülleri'nin kırmızı halısında renkli görüntüler yaşandı

Kırmızı halıya bu ilginç tasarımlı kıyafetiyle damgasını vurdu.

BACKGRID USA

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Yıl sonu yaklaşırken gösteri dünyasında da ödül törenleri iyice hız kazandı. Bunlardan biri de dün gece Beverly Hills't e yapılan 9'uncu Geleneksel Streamy Ödülleri'ydi. İnternet üzerinden yayınlanan en iyi video kliplerin ödüllendirildiği gece gösteri dünyasının ünlülerini bir araya getirdi.

Gecenin kırmızı halısından da objektiflere renkli görüntüler yansıdı.

BACKGRID USA 

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Törenin kıyafetiyle en çok ilgi çeken konuğu ise Nikita Dragun oldu. Kelimenin tam anlamıyla yarısı olmayan ilginç bir tasarım tercih eden Dragun, kırmızı halıda uzun uzun poz verdi.

BACKGRID USA 

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İşte Nikita Dragun ve gecenin kırmızı halısından objektiflere yansıyan diğer görüntüler.

BACKGRID USA 

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Nikita Dragun

BACKGRID USA

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Paris Hilton, ailesine ait bir otelde yapılan törenin konukları arasında yer aldı.

BACKGRID USA

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Hilton, geceye mini bir elbiseyle katıldı.

BACKGRID USA

7

Patrick starr

BACKGRID USA

8

Sophie Michelle

BACKGRID USA

9

Aliya Janell

BACKGRID USA

10

Kim Petras

BACKGRID USA

11

Hanna Stocking

BACKGRID USA

12

Corinna Kopf

BACKGRID USA

13

Rebecca Black

BACKGRID USA

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Jody Steel

BACKGRID USA

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