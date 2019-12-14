9'uncu Geleneksel Streamy Ödülleri'nin kırmızı halısında renkli görüntüler yaşandı

Yıl sonu yaklaşırken gösteri dünyasında da ödül törenleri iyice hız kazandı. Bunlardan biri de dün gece Beverly Hills't e yapılan 9'uncu Geleneksel Streamy Ödülleri'ydi. İnternet üzerinden yayınlanan en iyi video kliplerin ödüllendirildiği gece gösteri dünyasının ünlülerini bir araya getirdi.



Gecenin kırmızı halısından da objektiflere renkli görüntüler yansıdı.



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