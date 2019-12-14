9'uncu Geleneksel Streamy Ödülleri'nin kırmızı halısında renkli görüntüler yaşandı
Kırmızı halıya bu ilginç tasarımlı kıyafetiyle damgasını vurdu.
BACKGRID USA
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Yıl sonu yaklaşırken gösteri dünyasında da ödül törenleri iyice hız kazandı. Bunlardan biri de dün gece Beverly Hills't e yapılan 9'uncu Geleneksel Streamy Ödülleri'ydi. İnternet üzerinden yayınlanan en iyi video kliplerin ödüllendirildiği gece gösteri dünyasının ünlülerini bir araya getirdi.
Gecenin kırmızı halısından da objektiflere renkli görüntüler yansıdı.
BACKGRID USA
2
Törenin kıyafetiyle en çok ilgi çeken konuğu ise Nikita Dragun oldu. Kelimenin tam anlamıyla yarısı olmayan ilginç bir tasarım tercih eden Dragun, kırmızı halıda uzun uzun poz verdi.
BACKGRID USA
3
İşte Nikita Dragun ve gecenin kırmızı halısından objektiflere yansıyan diğer görüntüler.
BACKGRID USA
4
Nikita Dragun
BACKGRID USA
5
Paris Hilton, ailesine ait bir otelde yapılan törenin konukları arasında yer aldı.