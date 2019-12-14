9 yÄ±la damga vurdular

Harper's Bazaar dergisi de 2011'den 2019'a kadar uzanan zaman iÃ§inde evlenen Ã¼nlÃ¼lerin giydiÄŸi en gÃ¼zel gelinlikleri deÄŸerlendirdi. Ä°ÅŸte birÃ§oÄŸu bu Ã¼nlÃ¼lerin hayranlarÄ± tarafÄ±ndan da taklit edilen o gelinlikler.



BACKGRID USA, BACKGRID UK, AVALON, APÂ