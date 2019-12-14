9 yÄ±la damga vurdular

2000'li yÄ±llarÄ±n bir 10 yÄ±llÄ±k dilimi daha bitmek Ã¼zere. Bu sÃ¼re iÃ§inde modellerden prenseslere Ã§ok sayÄ±da Ã¼nlÃ¼ de evlendi. BazÄ±larÄ± boÅŸandÄ± bazÄ±larÄ±nÄ±n evliliÄŸi sÃ¼rÃ¼yor.
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1
Harper's Bazaar dergisi de 2011'den 2019'a kadar uzanan zaman iÃ§inde evlenen Ã¼nlÃ¼lerin giydiÄŸi en gÃ¼zel gelinlikleri deÄŸerlendirdi. Ä°ÅŸte birÃ§oÄŸu bu Ã¼nlÃ¼lerin hayranlarÄ± tarafÄ±ndan da taklit edilen o gelinlikler.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, AVALON, APÂ
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Â 2019- Ellie Goulding, Caspar Jopling ile evlenirken kendisine Ã¶zel dikilen bu gelinliÄŸi giydi.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, AVALON, APÂ
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Â Chloe tasarÄ±mÄ± gelinlik sade ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±yla beÄŸeni topladÄ±.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, AVALON, APÂ Â
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2018- Karlie Kloss uzun sÃ¼redir niÅŸarlÄ± olduÄŸu Joshua Kushner ile evlendiÄŸinde Ã¼zerinde klasik Ã§izgilere sahip bir gelinlik vardÄ±.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, AVALON, AP
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Â Kloss'un gelinliÄŸi Dior iÃ§in Maria Grazia Chuiuri tarafÄ±ndan tasarlandÄ±.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, AVALON, APÂ
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2018 Ã¼nlÃ¼ dÃ¼ÄŸÃ¼nleri aÃ§Ä±sÄ±ndan zengin bir yÄ±ldÄ±. Prenses Eugenie, Jack Brooksbank ile evlenirken giydiÄŸi gelinlikle beÄŸeni topladÄ±.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, AVALON, APÂ
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Prenses'in sÄ±rtÄ±ndaki ameliyat izini saklamamasÄ± da ona puan kazandÄ±rdÄ±.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, AVALON, APÂ
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Â GeÃ§en yÄ±l Prens Harry ile Meghan Markle da evlendi.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, AVALON, APÂ
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Markle, Givenchy iÃ§in Clare Waight Keller tarafÄ±ndan tasarlanan bu sade gelinliÄŸi giydi.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, AVALON, APÂ Â
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2018'de evlenen Ã¼nlÃ¼lerden biri de Kate Upton idi. Justin Verlander ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtiren model Valentino tasarÄ±mÄ± bir gelinlik giydi.
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2017 yÄ±lÄ±nda ablasÄ± Kate Middleton sayesinde ÅŸÃ¶hret olan Pippa Middleton da James Matthews ile evlendi.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, AVALON, AP
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Â Â Victorian esintili gelinliÄŸi Middleton'a Ã¶zel dikimdi ve Giles Deacon imzalÄ±ydÄ±.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, AVALON, APÂ Â
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Â Miranda Kerr de 2017'de Evan Spiegel ile evlendi.
Efsane oyuncu Grace Kelly'den esin maynaÄŸÄ±nÄ± alan Dior imzalÄ± gelinliÄŸiyle bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni topladÄ± Kerr.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, AVALON, APÂ
14
Â Nicky Hilton 2015 yÄ±lÄ±nda James Rothschild ile evlendi.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, AVALON, APÂ
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Hilton, Valentino imzalÄ± bir gelinlik giydi.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, AVALON, AP
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2014, Kim Kardashian ile Kanye West'in evlilik yÄ±lÄ± oldu.
Kardashian Givenchy iÃ§in Riccardo Tisci tarafÄ±ndan tasarlanan bu gelinliÄŸi giydi.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, AVALON, APÂ
17
Â Â 2014 yÄ±lÄ±nda Hollywood'un mÃ¼zmin bekarlarÄ±ndan George Clooney de Amal Alamuddin ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, AVALON, APÂ Â
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Alamuddin, dÃ¼ÄŸÃ¼nde gelinlik giyse de resmi nikah sÄ±rasÄ±nda bu kÄ±yafeti tercih etti.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, AVALON, AP
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Â Gelelim 2011'e... Model Kate Moss, Jamie Hince ile evlendi. Hayata bakÄ±ÅŸÄ±nÄ± yansÄ±tan Galliano tasarÄ±mÄ± bir gelinlik giydi.
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Fakat Ã§iftin evliliÄŸi Ã§ok uzun sÃ¼rmedi.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, AVALON, APÂ
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Â 2011 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nya gÃ¶rkemli bir dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de tanÄ±klÄ±k etti.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, AVALON, APÂ Â
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Prens William, uzun sÃ¼redir birlikte olduÄŸu Kate Middleton ile evlendi. Middleton dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde Alexander McQueen imzalÄ± bir gelinlik giydi.