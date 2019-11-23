Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraflar: AFP/Instagram
23 Kasım 2019 - 01:25,
9 yaşında üniversite mezunu olacak
Eindhoven Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde okuyan 9 yaşındaki Laurent Simons, "dünyanın en genç üniversite mezunu" unvanını almaya hazırlanıyor.
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Belçika’nın Oostende kentinde doğan Laurent liseyi kabaca bir yılda tamamladıktan sonra, ailesiyle Hollanda'ya taşınıp burada üniversiteye başladı.
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Dahi çocuk üç yıllık lisans programını sadece dokuz ayda tamamlamaya hazırlanıyor.
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Babası Alexander’in, “Annesinin karnındayken beyninde bir şeyler yanlış gitmiş olmalı. Ama neyse ki olumlu anlamda” dediği Laurent, 6 yaşında liseye başladı.
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IQ düzeyi 145 olan Laurent mart ayında başladığı elektrik mühendisliği eğitiminde lisans derecesi için son projesini bitirmek üzere.
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Şu anda dünyanın en genç üniversite mezunu unvanını elinde tutan kişi, haziran 1994'te 10 yıl 4 aylıkken ABD’deki University of Alabama’dan mezun olan Michael Kearney.
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Laurent şimdi gelecek ay Eindhoven Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olup dünyanın en genç üniversite mezunu unvanını elde etmek istiyor.
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Program direktörü, Sjoerd Hulshof, "Her profesör Laurent gibi bir öğrenciye sahip olmak için can atar. Bu bizim için elbette benzersiz bir durum çünkü şimdiye kadar sahip olabileceğimiz en genç öğrenci" dedi.
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Sırp kökenli Amerikalı mucit Nikola Tesla'yı idol olarak gören ve ondan ilham alan Laurent, yapay organları araştırmak ve sonunda kendi laboratuarında yapay bir vücut geliştirmeyi planlıyor.
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9 yaşındaki çocuğun bu planlarında etkili olan ise büyükanne ve büyükbabasının kalp hastası olmaları...
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Dünyanın birçok üniversitesinden teklif gelen Laurent'in ailesi seçenekleri değerlendirmesi için oğullarına yardım ediyor.
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Baba Alexander oğlunun geleceği için öngörüde bulunmaya cesaret edemiyor çünkü 9 yaşındaki çocuk tüm beklentileri şimdiden karşılamış durumda.
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Baba bu durum için ise aceleye gerek olmadığının altını çiziyor.
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Laurent, diğer öğrencilerin 10 haftada ustalaştığı bir konuyu, bir hafta içinde halledebiliyor.
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Laurent üniversitede olmadığı zamanlarda ise köpeğini gezdirip video oyunları oynuyor.