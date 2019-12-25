85. ÖGG sınav sonuçları için adayların beklentisi devam ediyor. Lisanslarını yenilemek isteyen ya da yeni bir belge sahibi olmak isteyen kişilerin merakla araştırdığı 85. ÖGG sınav sonuçları, açıklandığı anda internet üzerinden sorgulanabilecek. Peki, 85. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, özel güvenlik adaylarının 8 Aralık Pazar günü girdiği sınavın sonuçları hakkında bazı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
85. ÖGG sınav sonuçları, kurumun değerlendirme sürecini tamamlamasının ardından internet üzerinden sorgulanabilecek. Peki, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği 85.ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
85. ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün belirlediği tarihlerde açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını 27 Aralık tarihinde duyuracak.
2
Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır:
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme,
b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme,
3
c) Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama,
d) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama,
e) Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme,
f) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme,
4
g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma,
h) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma,
i) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama,
j) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununun 168 inci maddesine göre yakalama,
k) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma.