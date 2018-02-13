80’li yıllarda giyerken utanmadığımız 5 giysi

80’li yıllar insanlık tarihinin en hareketli dönemlerinden biriydi. Yaygınlaşan şehir hayatı ve tüketim toplumunun gelişimi ortaya renkli ama bir o kadar kafası karışık insanlar çıkardı. Modadan siyasete, ekonomiden sanata her şeyin son derece çığırından çıktığı bu dönemde herkes sonradan çok utanacağı giysileri büyük bir keyifle giydi. Kabarık saçların savrulduğu bu günlere gelin birlikte bakalım.
Vatka en çok o yıllarda sevildi. Normal omuz boyuyla yetinmeyen insanlığın istediği tek şey geniş omuzlarla üçgen bir vücut formuna ulaşmaktı. Bu nedenle o yılları yaşamış herkesin dev omuzlara sahip olduğu bir fotoğrafı mutlaka vardır. Şimdilerde fazla abartılı duran ve biraz mesafeyle yaklaştığımız o vatkalar o günlerin en beğenilen trendiydi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.