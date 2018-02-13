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80’li yıllarda giyerken utanmadığımız 5 giysi

80’li yıllar insanlık tarihinin en hareketli dönemlerinden biriydi. Yaygınlaşan şehir hayatı ve tüketim toplumunun gelişimi ortaya renkli ama bir o kadar kafası karışık insanlar çıkardı. Modadan siyasete, ekonomiden sanata her şeyin son derece çığırından çıktığı bu dönemde herkes sonradan çok utanacağı giysileri büyük bir keyifle giydi. Kabarık saçların savrulduğu bu günlere gelin birlikte bakalım.

Kaynak: Doğan Burda
13.02.2018 - 14:20 | Son Güncelleme:
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Dev omuzlarından sen suçlusunNext

Dev omuzlarından sen suçlusun!

Vatka en çok o yıllarda sevildi. Normal omuz boyuyla yetinmeyen insanlığın istediği tek şey geniş omuzlarla üçgen bir vücut formuna ulaşmaktı. Bu nedenle o yılları yaşamış herkesin dev omuzlara sahip olduğu bir fotoğrafı mutlaka vardır. Şimdilerde fazla abartılı duran ve biraz mesafeyle yaklaştığımız o vatkalar o günlerin en beğenilen trendiydi.

Etiketler: 80'ler , 80'ler modası , kadın giyim trendleri

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